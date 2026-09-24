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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Fallecimiento

Falleció referente de la música tradicional venezolana a sus 73 años

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Lazo negro (símbolo de luto) / Ismael Querales, músico venezolano - Fotos: Pexels / X
Lazo negro (símbolo de luto) / Ismael Querales, músico venezolano - Fotos: Pexels / X
El artista fue reconocido por su trayectoria como músico, investigador y uno de los principales exponentes de la bandola venezolana.

La música tradicional venezolana está de luto por cuenta del fallecimiento del maestro Ismael Querales a sus 73 años. La muerte de este referente se registró el pasado 20 de septiembre.

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El artista fue reconocido por su trayectoria como músico, investigador y uno de los principales exponentes de la bandola venezolana.

Dos días después de su fallecimiento, el maestro fue declarado 'Portador Patrimonial de la Nación', en un acto realizado el 22 de septiembre en el Cuartel San Carlos, en Caracas.

Así lo anunció el Ministerio de Cultura del régimen venezolano. La cartera de Miraflores destacó la contribución de Querales a la preservación de las manifestaciones culturales del país.

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El músico también fue uno de los fundadores de la reconocida agrupación 'Un Solo Pueblo', fundada en el año 1976.

Querales nació en Caracas el 17 de junio de 1953 y creció en la parroquia Chapellín, en un entorno cercano a la música y las expresiones culturales.

Aunque su nombre estuvo estrechamente vinculado con 'Un Solo Pueblo', su recorrido artístico incluyó su participación en otros proyectos.

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Entre ellos: Canturía Popular Venezolana, Pasacalle, Rucaneo del Mabil, Cántaro y La Banda de la Bandola.

A lo largo de su carrera, Querales también desarrolló labores de investigación, enseñanza y promoción de las tradiciones venezolanas.

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