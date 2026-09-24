Falleció referente de la música tradicional venezolana a sus 73 años

La música tradicional venezolana está de luto por cuenta del fallecimiento del maestro Ismael Querales a sus 73 años. La muerte de este referente se registró el pasado 20 de septiembre.

VEA TAMBIÉN El reconocido cantante y actor venezolano Carlos Mata fue sometido a una delicada cirugía: esto dijo sobre su estado de salud o

El artista fue reconocido por su trayectoria como músico, investigador y uno de los principales exponentes de la bandola venezolana.

Dos días después de su fallecimiento, el maestro fue declarado 'Portador Patrimonial de la Nación', en un acto realizado el 22 de septiembre en el Cuartel San Carlos, en Caracas.

Así lo anunció el Ministerio de Cultura del régimen venezolano. La cartera de Miraflores destacó la contribución de Querales a la preservación de las manifestaciones culturales del país.

El músico también fue uno de los fundadores de la reconocida agrupación 'Un Solo Pueblo', fundada en el año 1976.

Querales nació en Caracas el 17 de junio de 1953 y creció en la parroquia Chapellín, en un entorno cercano a la música y las expresiones culturales.

Aunque su nombre estuvo estrechamente vinculado con 'Un Solo Pueblo', su recorrido artístico incluyó su participación en otros proyectos.

Entre ellos: Canturía Popular Venezolana, Pasacalle, Rucaneo del Mabil, Cántaro y La Banda de la Bandola.

A lo largo de su carrera, Querales también desarrolló labores de investigación, enseñanza y promoción de las tradiciones venezolanas.