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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Dinorah Figuera

"Informar sin miedo no puede seguir siendo un privilegio": Dinorah Figuera destaca desbloqueo de portales de medios informativos en Venezuela

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera, jefe de la delegación de la AN de 2015 - Foto: EFE
Dinorah Figuera, jefe de la delegación de la AN de 2015 - Foto: EFE
Figuera consideró la medida como uno de los avances derivados de las exigencias planteadas en la mesa de diálogo con el régimen de Venezuela.

La dirigente opositora y jefa de la delegación de la AN de 2015, Dinorah Figuera, destacó este jueves el levantamiento de las restricciones que impedían el acceso a varios portales informativos en Venezuela.

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Figuera consideró la medida como uno de los avances derivados de las exigencias planteadas en la mesa de diálogo con el régimen de Venezuela.

“Desde la Delegación de la AN2015 saludamos que se considere en la agenda de la mesa las exigencias en materia de libertad de expresión y que hoy se consolide en el levantamiento de bloqueos”, escribió Figuera en su cuenta de X.

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"Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos, de manera plena y permanente”, sostuvo Figuera.

“Sin prensa libre no hay democracia posible (...) Cada vez que nos sentamos, lo hacemos con la determinación de lograr la reinstitucionalización, la transición hacia la democracia”, agregó.

Recientemente, los operadores de Internet en Venezuela recibieron instrucciones de Conatel de restablecer portales de medios informativos bloqueados por la propia institución controlada por la dictadura.

Tras el anuncio hecho por el régimen, la misma noche del miércoles se pudo constatar en territorio venezolano y con diferentes operadores que era posible el acceso a www.ntn24.com sin el uso de una VPN.

Fueron años en los que la mordaza mediática del chavismo impidió a los venezolanos informarse de manera libre a través de este y otros medios de comunicación digitales, que tuvieron que usar dominios alternos durante varios años, los cuales también eran bloqueados constantemente por el régimen.

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Igualmente, en los últimos años, el creciente uso de las VPN en Venezuela se convirtió en la herramienta de miles de ciudadanos para evadir la censura.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Las conversaciones comenzaron tras gestiones directas entre la presidente del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, y el jefe del Legislativo del régimen, Jorge Rodríguez, con el objetivo de buscar "acuerdos y vías hacia la transición política".

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos. Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.

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