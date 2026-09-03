"Orgulloso de ser jugador del Al Hilal": atacante brasileño que jugó el Mundial con Ancelotti tras sorpresivo y multimillonario traspaso de Europa a Arabia Saudita

El atacante internacional brasileño Gabriel Martinelli, quien integró el equipo de la selección de su país bajo las órdenes de Carlo Ancelotti en el Mundial 2026, se unió por cuatro años al club saudita Al Hilal.

Martinelli, un prolífico extremo izquierdo con gran poder goleador, fue transferido desde el Arsenal de Inglaterra, vigente campeón de la Premier League, por una millonaria cifra.

La prensa británica habla de una indemnización de traspaso de al menos 60 millones de libras (70 millones de euros o 81 millones de dólares).

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De confirmarse esa cifra, se convertiría en la venta más elevada de los Gunners desde que Alex Oxlade-Chamberlain pasó en 2017 al Liverpool por unos 40 millones de euros al cambio de la época.

El jugador brasileño, de 25 años, coincidirá en el Al Hilal con figuras como el francés Théo Hernandez, el senegalés Kalidou Koulibaly, el arquero marroquí Yassine Bounou y el inglés Ollie Watkins.

Pero, en cambio, no coincidirá con el veterano goleador francés Karim Benzema, que a principios de esta semana rompió su contrato con esa entidad después de solo seis meses.

"Orgullo de ser azul, orgulloso de ser jugador del Al Hilal", dijo Martinelli en un video publicado por su nuevo equipo en las redes sociales.

La pasada temporada el atacante firmó 11 tantos en 53 partidos de todas las competiciones con el Arsenal, con el que ganó la Premier League en la última temporada.

En total acumuló 62 dianas en 278 juegos con el equipo londinense, al que había llegado en julio de 2019 desde el Ituano de Brasil.

Con la selección brasileña, Gabriel Martinelli ha jugado 27 partidos y anotado cinco tantos.

Estuvo con su equipo nacional en el reciente Mundial 2026, donde Brasil decepcionó tras ser eliminado por la Noruega de Erling Haaland en una llave de los octavos de final.