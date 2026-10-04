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Domingo, 04 de octubre de 2026
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María Corina Machado

Claudia Macero sobre una reunión entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez: "Está dispuesta a ser parte siempre con total transparencia"

octubre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos AFP
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos AFP
La vocera de Vente Venezuela dialogó del tema con la periodista Patricia Janiot.

Claudia Macero, coordinadora de comunicación del partido Vente Venezuela, ratificó la disposición de la líder democrática María Corina Machado a reunirse con la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, en medio del proceso de transición que vive el país desde la captura de Nicolás Maduro.

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Macero, quien recientemente llegó a Venezuela tras estar exiliada, dialogó del tema con la periodista Patricia Janiot y aseguró que María Corina ha dicho en diferentes ocasiones que está dispuesta a sentarse por el bien de Venezuela.

“No es la primera vez que María Corina ha dicho que está dispuesta a sentarse de cara a la gente, con una agenda clarísima y obviamente por un proceso real en Venezuela (...) Y si eso contribuye a acelerar los procesos a que venga un proceso de cambio, como lo que tiene que venir, María Corina está dispuesta a ser parte siempre con total transparencia a participar en un proceso que permita acelerar eso y que contribuya a un proceso de transición democrática en Venezuela”, comentó.

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Por otro lado, Macero se refirió a los siete intentos fallidos de Machado de ingresar a Venezuela e indicó que el rol de la Nobel de Paz está en el país: “Ella tiene todo el derecho a volver como venezolana”.

Además, dijo que espera que el octavo intento sea el definitivo y que sea algo público y sin dificultades.

“Ella debería poder comprar su boleto como lo hice yo (…) y poder venir a Venezuela como cualquier otro y hacer su trabajo (…) la legitimidad la tiene María Corina, que es algo que Delcy y este sistema no tienen”, añadió.

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