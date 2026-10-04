Claudia Macero sobre una reunión entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez: "Está dispuesta a ser parte siempre con total transparencia"
Claudia Macero, coordinadora de comunicación del partido Vente Venezuela, ratificó la disposición de la líder democrática María Corina Machado a reunirse con la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, en medio del proceso de transición que vive el país desde la captura de Nicolás Maduro.
Macero, quien recientemente llegó a Venezuela tras estar exiliada, dialogó del tema con la periodista Patricia Janiot y aseguró que María Corina ha dicho en diferentes ocasiones que está dispuesta a sentarse por el bien de Venezuela.
“No es la primera vez que María Corina ha dicho que está dispuesta a sentarse de cara a la gente, con una agenda clarísima y obviamente por un proceso real en Venezuela (...) Y si eso contribuye a acelerar los procesos a que venga un proceso de cambio, como lo que tiene que venir, María Corina está dispuesta a ser parte siempre con total transparencia a participar en un proceso que permita acelerar eso y que contribuya a un proceso de transición democrática en Venezuela”, comentó.
Por otro lado, Macero se refirió a los siete intentos fallidos de Machado de ingresar a Venezuela e indicó que el rol de la Nobel de Paz está en el país: “Ella tiene todo el derecho a volver como venezolana”.
Además, dijo que espera que el octavo intento sea el definitivo y que sea algo público y sin dificultades.
“Ella debería poder comprar su boleto como lo hice yo (…) y poder venir a Venezuela como cualquier otro y hacer su trabajo (…) la legitimidad la tiene María Corina, que es algo que Delcy y este sistema no tienen”, añadió.