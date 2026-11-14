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Sábado, 14 de noviembre de 2026
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Técnico de importante equipo colombiano no va más: el club quedó por fuera de los cuadrangulares

noviembre 14, 2026
Por: David Lozano
Fútbol colombiano - Foto EFE
Fútbol colombiano - Foto EFE
La noticia se dio a conocer durante la mañana, a través de un comunicado publicado por la institución en sus canales oficiales.

Sebastián Viera no es más el técnico de Junior de Barranquilla. Después de quedar eliminado de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, el conjunto rojiblanco confirmó este sábado 14 de noviembre la finalización del vínculo contractual con el entrenador uruguayo y los integrantes de su cuerpo técnico.

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La noticia se dio a conocer durante la mañana, a través de un comunicado publicado por la institución en sus canales oficiales, en el que despidió al exguardameta, quien regresó al equipo en septiembre para asumir la dirección técnica, luego de la salida de Alfredo Arias.

"Junior F.C. informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a sus aficionados que el vínculo contractual con Sebastián Viera y los integrantes de su cuerpo técnico ha finalizado", señaló el club.

Asimismo, la institución agradeció el trabajo del uruguayo durante su paso por el banquillo y le deseó éxitos en sus próximos proyectos profesionales y personales.

La decisión se produjo después de un semestre en el que Junior no consiguió defender el título conseguido en el campeonato anterior y terminó fuera de los ocho mejores de la Liga.

Cabe resaltar que el 1 de septiembre de 2026 comenzó la segunda etapa de Sebastián Viera en Junior, esta vez desde el banquillo. El histórico arquero rojiblanco recibió la responsabilidad de recomponer el camino de un equipo que atravesaba un complicado momento deportivo.

Cuando asumió, el conjunto barranquillero ocupaba los últimos lugares de la clasificación y apenas sumaba dos puntos. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para conseguir el objetivo de la clasificación.

De acuerdo con los registros publicados sobre su campaña, Viera dirigió 14 compromisos, con cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas, para un rendimiento del 47,61 %.

Junior terminó la fase regular con 22 puntos y en la decimocuarta posición de la tabla, una ubicación que contrastó con las expectativas de la institución y su condición de vigente campeón.

Incluso, el equipo cerró su participación con una victoria 1-0 frente a Deportivo Pasto, gracias a una anotación de Carlos Pérez. No obstante, los tres puntos no cambiaron el desenlace de una campaña en la que el cuadro tiburón se quedó sin posibilidades de disputar las finales.

Jorge Bava vuelve a sonar para llegar a Junior

Con la salida de Viera, uno de los nombres que vuelve a tomar fuerza para ocupar el cargo es el de Jorge Bava, entrenador uruguayo que ya conoce el fútbol colombiano y que consiguió un título de Liga con Independiente Santa Fe en 2025.

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El estratega tuvo un paso destacado por el conjunto cardenal, con el que conquistó la décima estrella de su historia. Posteriormente, dirigió a Cerro Porteño de Paraguay y Nacional de Uruguay, además de sus anteriores experiencias con Liverpool de Uruguay y León de México.

Las conversaciones entre Bava y la dirigencia de Junior han sido tema de discusión durante los últimos días. Sin embargo, el propio entrenador se refirió a los rumores y aclaró que todavía no había firmado ningún documento para asumir el cargo.

En declaraciones conocidas el 11 de noviembre, manifestó que estaba atento a una eventual oportunidad en el fútbol colombiano, pero también señaló que respetaba el trabajo de

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