"Hay un ensañamiento de Delcy Rodríguez": abogado sobre el proceso judicial del caso Paramacay

En Venezuela, el caso judicial de Paramacay, por el cual se encuentran 23 personas condenadas, entre ellas civiles y militares, por su presunta participación en el asalto al fuerte Paramacay en 2017, se encuentra en la incertidumbre. Esto luego de que la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo dejó vencer un plazo de 10 días sin pronunciarse. Tras ser retirado, el proceso fue enviado a la presidencia del circuito judicial penal.