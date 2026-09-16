Colapso de edificio en Gaza deja 20 muertos y decenas de desaparecidos

Veinte personas murieron, incluyendo cinco niños, y decenas están desaparecidas tras el colapso de un edificio de seis plantas en Ciudad de Gaza, informó este miércoles la defensa civil de este territorio palestino devastado por la guerra.

Veinte cadáveres "han sido extraídos de los escombros del edificio que se derrumbó (...) Entre los fallecidos hay cinco niños y decenas de personas siguen atrapadas", declaró la Defensa Civil, que opera como servicio de rescate bajo la autoridad de Hamás, en el poder en la Franja de Gaza.

El inmueble, con cuatro apartamentos residenciales por planta, fue "objetivo directo" durante la guerra, lo que comprometió "su integridad estructural y provocó su derrumbe", dijo la oficina de prensa de Gaza.

Las tareas de búsqueda continúan para encontrar a decenas de personas desaparecidas bajo las ruinas del edificio.

El inmueble fue bombardeado varias veces en 2024 y 2025. Las autoridades habían instado a los habitantes a no volver, pero muchos asumieron el riesgo.

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"No tienen otra opción. Sin tiendas de campaña ni viviendas disponibles, están viviendo en edificios agrietados y dañados a pesar del riesgo de derrumbe", dijo la AFP Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil.

La mayoría de los edificios de la Franja de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes, iniciados en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás que mató a más de 1.200 personas.

La campaña de bombardeos israelíes en Gaza dejó más de 73.000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, bajo la autoridad de Hamás.

La agencia de Defensa Civil ha identificado alrededor de 2.000 edificios en la Franja de Gaza que, según afirma, corren riesgo de derrumbarse.

La oficina de prensa del gobierno de Gaza, controlado por Hamás, responsabilizó del suceso a los retrasos en la prometida reconstrucción del territorio.

"Consideramos a la ocupación israelí y a la comunidad internacional plenamente y directamente responsables de esta catástrofe que está padeciendo nuestro pueblo palestino", indicó.

Israel ha permitido la entrada de ayuda adicional en Gaza desde la declaración de un alto el fuego mediado por Estados Unidos en octubre de 2025.

Pero su ejército continúa los ataques y ha restringido la entrada de equipamiento que, según ellos, podría tener también uso militar.