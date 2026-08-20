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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Deportaciones

EE. UU. deportó a 20 migrantes a un remoto país en África: en el grupo habría venezolanos y cubanos

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Foto: AFP
Los migrantes deportados fueron trasladados en un autobús, que luego salió del aeropuerto, cerca de la capital, Monrovia.

Este jueves veinte migrantes deportados por Estados Unidos llegaron a un remoto país en África que recibirá hasta 1.200 extranjeros enviados por la administración Trump.

El país en cuestión es Liberia, en África Occidental, que aceptó recibir a los migrantes por pedido del presidente estadounidense.

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Liberia es el más reciente país africano en aceptar acoger a migrantes deportados en el marco de la controvertida ofensiva contra la inmigración impulsada por el presidente Trump.

Según informes, un avión que transportaba a las 20 personas aterrizó en el aeropuerto internacional del país poco antes de las 13:00 hora local.

Aunque Estados Unidos no entregó detalles de las identidades de los deportados, la agencia Reuters aseguró que ciudadanos de Cuba y Venezuela están en el grupo, citando al ministro de Información de Liberia.

Los migrantes deportados fueron trasladados en un autobús, que luego salió del aeropuerto, cerca de la capital, Monrovia.

En el lugar se vio a personal de la Comisión Liberiana de Repatriación, Reasentamiento y Reintegración ocupándose de los recién llegados. Los reporteros fueron mantenidos a distancia y no pudieron hablar con ellos.

El país costero que comparte fronteras con Costa de Marfil, Guinea y Sierra Leona, anunció apenas esta semana que aceptaba recibir hasta 1.200 extranjeros deportados desde Estados Unidos en el plazo de un año.

En medio de las dudas, el Gobierno de ese país aclaró que esas personas eran "libres de abandonar el país cuando así lo deseen" o de solicitar asilo.

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El gobierno aseguró que "no ha exigido ni recibido ninguna compensación ni promesa de recompensas a cambio de su consentimiento para participar en el programa".

Trump amplió el grupo de personas susceptibles de ser deportadas, centrándose también en aquellas que cuentan con estatus legales de protección que, bajo gobiernos anteriores, les permitían vivir y trabajar en Estados Unidos por temor a ser perseguidas en sus países de origen o a afrontar una situación de peligro en su tierra natal.

El gobierno de Trump ha dicho que quiere enviar al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, convertido en símbolo de las deportaciones masivas, al país africano luego de ser deportado por error a El Salvador.

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