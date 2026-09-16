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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Israel

Israel advierte que está dispuesto a "completar su misión" contra Hamás en Gaza y está considerando el desplazamiento de los palestinos

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Israel
Bandera de Israel
Israel Katz, conocido por sus declaraciones contundentes, respondía a las críticas de otro candidato de la derecha de cara a las elecciones del 27 de octubre.

El ministro de Defensa israelí afirmó este miércoles que es solo cuestión de tiempo que Israel reanude la guerra a gran escala en Gaza y empiece a expulsar a sus dos millones de palestinos.

Israel Katz, conocido por sus declaraciones contundentes, respondía a las críticas de otro candidato de la derecha de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Katz afirmó que el 70% de Gaza ya había sido vaciada de su población durante la ofensiva israelí lanzada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

También aseguró en un comunicado que el alto el fuego anunciado en octubre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump, tenía "un valor supremo para todos los israelíes", al propiciar el regreso de los rehenes que quedaban.

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Sin embargo, como el desarme de Hamás, parte de ese acuerdo, "no va a pasar", según Katz, "el ejército israelí está preparado, cuando reciba la directriz de eliminar a Hamás, de terminar el trabajo para que también podamos implementar el plan migratorio".

No obstante, el embajador estadounidense, Mike Huckabee, negó cualquier plan de "desplazar gente fuera de Gaza contra su voluntad".

Katz calificó el plan migratorio como voluntario, y sostuvo que la mayoría de los palestinos desean irse.

Casi toda la población de Gaza ha sido desplazada internamente y la mayoría del territorio está bajo escombros por la guerra.

El ataque de octubre de 2023 contra Israel mató a 1.221 personas, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes. Los combatientes de Hamás también llevaron 251 rehenes a Gaza.

La campaña israelí de represalia en Gaza mató a más de 73.700 personas, según el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás. La cifra es considerada fiable por la ONU.

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