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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Estados Unidos

"Estamos listos para trabajar con el Gobierno de los Estados Unidos": la administración Trump negocia con Colombia un acuerdo comercial tras terremoto

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Banderas de Colombia y Estados Unidos - Fotos de referencia: EFE
Banderas de Colombia y Estados Unidos - Fotos de referencia: EFE
Washington y Bogotá están en la búsqueda de un acuerdo de comercio recíproco que puede llegar a reducir los aranceles a productos colombianos en medio de la emergencia.

Estados Unidos y Colombia empezaron negociaciones para llegar un acuerdo sobre Comercio Recíproco, y esto ocurre en un momento en que el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca aliviar la presión económica y acelerar la reconstrucción tras el terremoto que sacudió al país el 10 de agosto pasado.

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El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunió en Washington con el ministro de Comercio de Colombia, Mauricio Gómez Amín, para poder avanzar en las conversaciones y corroborar el respaldo de la Administración Trump al país ante la emergencia.

Greer afirmó que Estados Unidos se ha comprometido en fortalecer sus vínculos económicos y comerciales con Colombia, lo que también incluye una negociación expedita de un acuerdo de comercio recíproco. De igual forma señaló que las dos partes ya lograron avances en distintos asuntos pendientes, según informó EFE.

La negociación, ahora bien, cobra especial importancia porque Colombia quiere reducir o eliminar los aranceles que Washington aplica a sus productos. El Gobierno colombiano planteó que un alivio comercial puede contribuir a la recuperación económica en medio de los costos que deja el terremoto.

Hoy día, Estados Unidos aplica un arancel del 12,5 % a una parte importante de las exportaciones provenientes de Colombia, pese a que algunos productos cuentan con excepciones.

Colombia, por otro lado, no le pone aranceles a los productos de los Estados Unidos en virtud del acuerdo comercial que tiene vigencia entre ambos países, según reportes sobre las negociaciones.

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La posibilidad de que el nuevo acuerdo haga que los gravámenes bajen a cero aún no ha sido confirmada de forma oficial por Washington. No obstante, medios colombianos informaron que la negociación podría contemplar la eliminación de aranceles para una extensa proporción de los productos nacionales que entran al mercado de los Estados Unidos.

El ministro Gómez Amín resaltó la importancia de hacer más fuerte la relación económica con Estados Unidos en un momento algo complejo para el país. “Estamos listos para trabajar con el Gobierno de los Estados Unidos para fortalecer nuestra relación comercial y avanzar de manera expedita hacia un Acuerdo de Comercio Recíproco”, afirmó, según la información tras el encuentro.

Washington de igual forma vinculó las conversaciones con su respaldo a Colombia tras el terremoto. Greer expresó sus condolencias y afirmó que la Administración Trump sostiene su apoyo al Gobierno colombiano y al proceso de recuperación y reconstrucción.

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