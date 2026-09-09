Donald Trump Programa: El Informativo Malvinas en el ojo del huracán: ¿Espaldarazo de Trump a Milei sobre las islas? septiembre 9, 2026 Por: Miguel Pedreros "Siempre reviso cada postura, solo una de muchas", declaró el mandatario al ser consultado sobre el tema. También le puede interesar Donald Trump Malvinas en el ojo del huracán: ¿Espaldarazo de Trump a Milei sobre las islas? Fernando Villavicencio “No estamos cerca de encontrar justicia”: viuda del precandidato presidencial Fernando Villavicencio Marco Rubio Aniquilando rutas del Pacífico y Amazonía: así es como Marco Rubio atacará al narcotráfico desde Ecuador Crimen en Ecuador Completa ironía: Quito elimina unidad especializada contra la corrupción antes de la visita de Rubio Pacífico Las fulminantes operaciones de Estados Unidos en Ecuador contra embarcaciones del crimen organizado Ecuador Gobierno ecuatoriano: “Va a solicitar que se generen extensiones a más de su cartera exportadora” Compartir en: