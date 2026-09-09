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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Donald Trump
Programa: El Informativo

Malvinas en el ojo del huracán: ¿Espaldarazo de Trump a Milei sobre las islas?

septiembre 9, 2026
Por: Miguel Pedreros
"Siempre reviso cada postura, solo una de muchas", declaró el mandatario al ser consultado sobre el tema.

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