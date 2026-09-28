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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Colombia y Venezuela amplían su integración aérea con vuelos entre Maracaibo, La Guajira y el Valle del Cauca

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de archivo de un avión con la bandera de Venezuela - EFE
Fotografía de archivo de un avión con la bandera de Venezuela - EFE
La aerolínea Aeroregional operará la conexión con tres frecuencias semanales para impulsar el intercambio comercial y turístico.

Los gobiernos de Colombia y del régimen de Venezuela concretaron un nuevo avance en la consolidación de sus relaciones comerciales y turísticas mediante el anuncio de una ruta aérea comercial que conectará las ciudades de Maracaibo, Riohacha y Cali.

El proyecto operacional, presentado en el marco de la primera edición de la Vitrina Turística Maracaibo 2026, contemplan la activación de tres frecuencias semanales a cargo de la aerolínea Aeroregional para facilitar la movilidad entre el estado Zulia y la región del occidente y del caribe colombiano.

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La puesta en marcha del itinerario busca dinamizar los flujos de viajeros e incentivar los circuitos turísticos binacionales en destinos estratégicos como el Lago de Maracaibo, el Catatumbo, el Cabo de la Vela y las comunidades ancestrales de la cultura Wayúu.

Jorge Luis Céspedes Ospino, gerente del aeropuerto de Riohacha, confirmó que las autoridades aeronáuticas de ambos países avanzan en la fijación de los slots y horarios operacionales, proyectando el inicio de los vuelos regulares para mediados de noviembre.

“Esta conexión facilitará el desplazamiento de pasajeros y fortalecerá el turismo entre el estado Zulia y el departamento de La Guajira. Paralelamente, avanzamos en los planes para evaluar futuras rutas operativas hacia destinos estratégicos del Caribe como Aruba, Bonaire y Curazao, además de ciudades colombianas como Bucaramanga”, precisaron los voceros del sector aeronáutico.

De manera complementaria al fortalecimiento de la oferta de vuelos, la administración aeroportuaria colombiana anunció una destinación presupuestal superior a los 50.000 millones de pesos para la construcción de una moderna infraestructura en el terminal aéreo de Riohacha.

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Con la apertura de esta ruta y la modernización de la infraestructura aeroportuaria, los operadores turísticos proyectan un incremento en las actividades académicas, empresariales y de transporte regional.

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