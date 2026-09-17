Inglaterra pide a Infantino que haga públicos los documentos sobre polémica propuesta para vender los derechos de la Copa del Mundo

El presidente de la Federación Inglesa de Fútbol ha pedido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que publique toda la documentación relativa al plan abandonado de vender una participación en la Copa del Mundo a inversores privados.

La propuesta de Infantino duró poco tras una fuerte reacción en contra en todo el mundo del deporte, y el organismo rector europeo, la UEFA, amenazó con boicotear todas las competiciones de la FIFA hasta que fuera archivada.

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La presidente de la FA, Debbie Hewitt, quien también es vicepresidenta de la FIFA y miembro del Consejo de la FIFA, ha escrito a Infantino solicitando la divulgación completa de toda la información relacionada con el plan antes de la próxima reunión del Consejo de la FIFA el 15 de octubre.

Hewitt también ha pedido la publicación de los documentos relacionados con la decisión de suspender la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial, tras una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Infantino.

En agosto, Infantino pidió disculpas por el proceso relacionado con el plan de inversión privada, y un comunicado de la junta directiva de la FIFA prometió que se realizaría una revisión, pero en ningún momento ha confirmado quién está llevando a cabo dicha investigación.

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La UEFA ha declarado que ha "perdido la confianza" en Infantino y ha presentado recursos legales ante los tribunales estadounidenses para obtener la divulgación de documentos relacionados con el plan de inversión privada.

La UEFA también se ha comprometido a identificar un candidato creíble para competir contra Infantino en el Congreso de la FIFA en marzo, siendo el 18 de noviembre la fecha límite para la presentación de candidaturas.

Infantino confirmó a principios de este mes su intención de presentarse a la reelección.