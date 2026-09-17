NTN24
Jueves, 17 de septiembre de 2026
Jueves, 17 de septiembre de 2026
FIFA

Inglaterra pide a Infantino que haga públicos los documentos sobre polémica propuesta para vender los derechos de la Copa del Mundo

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
La propuesta de Infantino duró poco tras una fuerte reacción en contra en todo el mundo del deporte.

El presidente de la Federación Inglesa de Fútbol ha pedido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que publique toda la documentación relativa al plan abandonado de vender una participación en la Copa del Mundo a inversores privados.

La propuesta de Infantino duró poco tras una fuerte reacción en contra en todo el mundo del deporte, y el organismo rector europeo, la UEFA, amenazó con boicotear todas las competiciones de la FIFA hasta que fuera archivada.

o

La presidente de la FA, Debbie Hewitt, quien también es vicepresidenta de la FIFA y miembro del Consejo de la FIFA, ha escrito a Infantino solicitando la divulgación completa de toda la información relacionada con el plan antes de la próxima reunión del Consejo de la FIFA el 15 de octubre.

Hewitt también ha pedido la publicación de los documentos relacionados con la decisión de suspender la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial, tras una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Infantino.

En agosto, Infantino pidió disculpas por el proceso relacionado con el plan de inversión privada, y un comunicado de la junta directiva de la FIFA prometió que se realizaría una revisión, pero en ningún momento ha confirmado quién está llevando a cabo dicha investigación.

o

La UEFA ha declarado que ha "perdido la confianza" en Infantino y ha presentado recursos legales ante los tribunales estadounidenses para obtener la divulgación de documentos relacionados con el plan de inversión privada.

La UEFA también se ha comprometido a identificar un candidato creíble para competir contra Infantino en el Congreso de la FIFA en marzo, siendo el 18 de noviembre la fecha límite para la presentación de candidaturas.

Infantino confirmó a principios de este mes su intención de presentarse a la reelección.

Temas relacionados:

FIFA

Gianni Infantino

Mundial 2026

Fútbol

Inglaterra

Premier League

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Rick Scott a NTN24: "Delcy Rodríguez no es bienvenida en EE. UU.; es una matona, es jefe de carteles de la droga"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Un golpe al terrorismo: FDI destruye 32 cohetes de Hezbolá que estaban listos para atacar a Israel

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Continúa la represión del régimen venezolano pese a la captura de Mafuro - Foto de referencia: EFE
Represión en Venezuela

Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

Falta de acción del régimen contra los grupos criminales colombianos en su territorio - Fotos: EFE
Cooperación

Importante que el régimen venezolano tome “decisiones” contra los grupos terroristas colombianos

Senador Rick Scott -Foto: EFE
Rick Scott

"Estaba tratando de destruir la relación con los EE. UU.": Rick Scott sobre el legado de Petro

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

"Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado - EFE
James Rodríguez

"Como lo de Falcao salió tan bien": así reaccionó reconocido periodista a la posibilidad de que James y Cuadrado lleguen al Fútbol Profesional Colombiano

Selección Colombia en amistoso ante Nueva Zelanda - Foto: EFE
Selección Colombia

Jugador revelación de la Selección Colombia estaría a un paso de ir a una exótica liga de Europa: pagarían más de 15 millones de euros por él

Futbolista de la Selección Colombia - Foto: EFE
Premier League

Todo listo para emprender un nuevo rumbo en su carrera deportiva: figura de la Selección Colombia cambiará de club en Europa

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Capturas a dos cabecillas del Tren de Aragua en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

La operación conjunta entre la DEA y De la Espriella para capturar cabecillas del Tren de Aragua en Colombia

Times Square (AFP)
Nueva York

Víctima de apuñalamiento en Times Square era una importante funcionaria de uno de los bancos más grandes de EE. UU.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado - EFE
James Rodríguez

"Como lo de Falcao salió tan bien": así reaccionó reconocido periodista a la posibilidad de que James y Cuadrado lleguen al Fútbol Profesional Colombiano

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump se reunirá con altos ejecutivos de refinerías de Estados Unidos tras acuerdo petrolero con Venezuela

Derrame de petróleo - Foto de referencia: EFE
ONG

Organizaciones no gubernamentales piden al régimen venezolano establecer garantías ambientales ante acuerdo petrolero con EE. UU.

Guerra y medio ambiente - Foto Canva
Aniversario de la guerra en Ucrania

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

A la izquierda, Alex Saab, a la derecha, Diosdado Cabello-Fotos: EFE
Juicio contra Alex Saab

Saab se declaró culpable: Así era como Diosdado Cabello negaba vínculos con el testaferro de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023