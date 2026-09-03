Wingo reabre vuelos a Venezuela con conexión diaria entre Bogotá y Caracas desde el 7 de septiembre

Wingo hará la reapertura de sus vuelos directos entre Colombia y Venezuela desde el próximo 7 de septiembre, con una conexión al día entre Bogotá y Caracas y tres frecuencias a la semana desde Medellín, informó la aerolínea colombiana.

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La decisión dejaría recuperar parte de la conectividad aérea de los dos territorios tras las interrupciones que han afectado las operaciones comerciales al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea de Venezuela.

La ruta Bogotá-Caracas va a tener siete frecuencias por semana, así como el enlace Medellín-Caracas tendrá tres vuelos cada semana, los cuales se programarán para los martes, jueves y domingos. Wingo ahora ampliará de nuevo sus alternativas de transporte directo entre las principales ciudades de Colombia y la capital venezolana.

El anuncio llega luego de que en Venezuela avanzaran en la reapertura de Maiquetía y en la recuperación de sus operaciones. La terminal resultó afectada debido a los terremotos registrados el pasado 24 de junio, que obligaron a cambiar temporalmente parte de la operación aérea internacional.

Según varios medios colombianos y venezolanos, la reactivación de Wingo espera vuelos desde Bogotá y Medellín a Caracas y a su vez la compañía sostiene además su conexión entre Bogotá y Valencia, que comenzó a operar anteriormente.

Con estas rutas, la aerolínea llegará a 13 frecuencias por semana entre Colombia y Venezuela y estima tener cerca de 80.000 sillas para lo que queda de 2026. La estrategia quiere recuperar poco a poco la operación binacional y atender la demanda de pasajeros que se mueven entre ambos países.

Wingo ha recomendado a los pasajeros que tengan vuelos de vuelta desde Caracas, estar presentes con suficiente anticipación en el aeropuerto. Lo anterior por los protocolos operativos que siguen vigentes en Maiquetía.

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La reactivación de igual forma ocurre en un momento de recuperación paulatina de las conexiones internacionales con Venezuela. Otras aerolíneas informaron y/o ejecutado el regreso de sus operaciones hacia Maiquetía luego de usar aeropuertos como alternativa en el periodo de interrupciones.

Para los viajeros colombianos, la restauración de las rutas significa de nuevo una opción directa para llegar a Caracas desde Bogotá y Medellín. Por su parte, para Venezuela, otro paso en la recuperación de su conectividad aérea internacional luego de los daños provocados por los sismos.