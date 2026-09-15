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Martes, 15 de septiembre de 2026
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LATAM incrementará las frecuencias por semana de vuelos entre Bogotá y Caracas tras la reapertura de Maiquetía

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Foto referencia | EFE
Foto referencia | EFE
La aerolínea tendrá ahora siete frecuencias semanales a en vez de tres, esto luego de retomar la ruta con operaciones limitadas por las condiciones del aeropuerto.

LATAM Airlines Colombia incrementará a siete las frecuencias por semana en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá desde este miércoles 16 de septiembre, con lo que la aerolínea va a ofrecer de nuevo una conexión al día entre las capitales de Colombia y Venezuela. El aumento se produce tras la reanudación de forma progresiva de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

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La compañía retomó los vuelos entre Bogotá y Caracas a inicios de septiembre, esto luego de que el aeropuerto venezolano volviese a recibir operaciones internacionales por las afectaciones que se provocaron por los terremotos registrados en junio. En esa primera etapa, LATAM inició con tres frecuencias semanales, correspondientes a los lunes, viernes y sábados.

El esquema inicial llegaba debido a las restricciones operativas que aún presentaba Maiquetía en su reapertura. La aerolínea explicó que aumentaría progresivamente la oferta a medida que las condiciones de la terminal dejaran ampliar las operaciones. Previo a la emergencia sísmica, LATAM ya tenía siete frecuencias por semana en esta ruta.

Con el cambio que entra en vigor el 16 de septiembre, los vuelos cubrirán otra vez todos los días de la semana. Según la información disponible en los sistemas de reserva de la compañía, las nuevas frecuencias de martes, miércoles, jueves y domingo van a tener salida desde Bogotá a las 4:15 de la mañana, con llegada a Caracas cerca a las 7:10 a. m. El vuelo de retorno está programado para las 8:55 a. m.

Los vuelos que ya circulaban los lunes, viernes y sábados van a seguir teniendo el horario que se estableció en la primera fase de la reactivación: salida desde el Aeropuerto Internacional El Dorado a las 7:35 a. m. y regreso desde Maiquetía a las 11:50 a. m. Los horarios están sujetos a cambios operacionales de la compañía.

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La recuperación de la frecuencia por día igualmente amplía las posibilidades de conexión para los pasajeros que viajan entre los dos países y para quienes usan Bogotá como punto de conexión para otros destinos de la red de LATAM en América Latina. La aerolínea indicó antes que Venezuela es un mercado relevante por su potencial de conexión regional.

La reapertura de esta ruta sucede en medio de la recuperación de la actividad del aeropuerto de Maiquetía, que al principio tuvo que operar bajo restricciones y por medio de instalaciones temporales tras los daños generados por los movimientos sísmicos. La ampliación de LATAM refleja así otro paso en la normalización de la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela.

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