A oscuras: así operan los doctores en el Hospital Dr. Luis Razetti, en el estado Barinas, por la crisis eléctrica en Venezuela
Recientemente quedó evidenciado cómo el personal médico del Hospital Dr. Luis Razetti, en el estado Barinas, Venezuela, tuvo que continuar una intervención quirúrgica en medio de un apagón general.
La interrupción del servicio eléctrico dejó el quirófano a oscuras durante varios minutos, mientras los médicos y enfermeros realizaban una cirugía.
Ante la emergencia y con el objetivo de culminar el procedimiento, el equipo de salud utilizó linternas de cabeza y las luces de teléfonos celulares para mantener la visibilidad y atender al paciente.
De acuerdo con las denuncias, la planta eléctrica de emergencia del hospital no se activó de manera inmediata tras la falla del suministro.
Representantes del sector salud y organizaciones sindicales de Barinas cuestionaron las condiciones del centro asistencial.
Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.
El mes de agosto registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación. En cuanto al mes de septiembre de 2026, la crisis eléctrica en Venezuela se ha intensificado y extendido por todo el país.
Los apagones diarios y pronunciadas fluctuaciones de voltaje afectan a la gran mayoría de los hogares.