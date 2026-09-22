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Donald Trump Jr.

Senador republicano pide investigar al hijo de Trump por su relación con oligarca ruso cercano a Putin que pagó su boda

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Donald Trump Jr. (EFE)
Donald Trump y Donald Trump Jr. (EFE)
Trump Jr. y su esposa Bettina confirmaron posteriormente a su boda la participación del millonario Kremlev.

Un senador del mismo partido del presidente Donald Trump pidió este martes que se cite a declarar a su hijo, Donald Trump Jr.

Esto, en relación con su relación con un oligarca ruso cercano al mandatario Vladimir Putin que colaboró con la financiación de la boda del hijo del presidente.

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John Curtis, senador por Utah, solicitó al Comité Judicial del Senado que investigue si los miembros de las familias presidenciales han utilizado sus conexiones políticas para obtener beneficios económicos privados.

Esta declaración supone un inusual desafío desde el propio partido del presidente Donald Trump.

Su petición se produce tras una investigación del medio ProPublica que informó que el oligarca ruso Umar Kremlev pagó cientos de miles de dólares para las celebraciones de la boda de tres días de Trump Jr. en Bahamas en mayo.

La intervención del millonario ruso se habría dado en el alquiler de una isla privada y un espectáculo de fuegos artificiales.

Trump Jr. y su esposa Bettina confirmaron posteriormente la participación de Kremlev.

Sin embargo, lo describieron como un amigo que había "organizado muy generosamente" dos noches de festejos.

"Una tostadora es un regalo de boda. Una fiesta en una isla privada pagada por un oligarca vinculado a Putin es otra cosa", publicó Curtis en X.

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También solicitó que se cite a declarar a Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden.

Los informes, señaló Curtis, plantean interrogantes sobre si intereses extranjeros pueden obtener acceso o esperar un trato favorable mediante relaciones con la familia de un presidente en Estados Unidos.

"El país no debería tener que aceptar un estándar para la familia de un presidente republicano y otro para la familia de un presidente demócrata", escribió Curtis.

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