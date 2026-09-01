“Hace dos décadas comenzó una historia que nos cambió la vida”: Chyno y Nacho regresan a Valencia para iniciar su nueva gira internacional

Chyno y Nacho regresarán a los escenarios venezolanos el próximo 14 de febrero de 2027 con un concierto en Valencia, estado Carabobo, que también reflejará el inicio de su nueva gira internacional, “Radio Venezuela World Tour”.

El show se desarrollará en Wynwood Park y va a tener un significado especial para el dúo, el cual está integrado por Jesús Miranda y Miguel Ignacio Mendoza: la fecha, además, está ligada con el aniversario número 20 de su primer show en la capital carabobeña.

“Hace dos décadas comenzó una historia que nos cambió la vida, y hoy regresamos para celebrarla junto a ustedes”, dijeron los artistas al momento de confirmar la presentación, que será la primera parada de la nueva gira.

Según la información publicada por Confirmado, el concierto de igual forma será el primero en el que Chyno y Nacho interpretarán en vivo las canciones de Radio Venezuela, su sexto álbum de estudio que fue lanzado en abril de 2026. El disco tiene colaboraciones con artistas como Elena Rose, Danny Ocean, Rawayana, Mau y Ricky, Lasso y Akapellah.

El repertorio de la presentación va a mezclar los nuevos temas con otras de las canciones que han representado la trayectoria del dúo, entre ellas “Mi Niña Bonita”, “Andas en Mi Cabeza”, “Me Voy Enamorando” y “El Poeta”.

El haber escogido Valencia como punto de partida no significa únicamente la coincidencia de fechas. Según El Periodiquito, los cantantes han elegido la ciudad como un homenaje a sus raíces y a los seguidores que los acompañaron en sus primeros años en la música.

La gira va a llevar a Chyno y Nacho por diferentes países de América. Entre los destinos que se anunciaron se encuentran República Dominicana, Perú, Argentina, Colombia, Chile, México, Ecuador, Brasil, Costa Rica y Estados Unidos, pero aún quedan por confirmar nuevas fechas y ciudades.

El retorno sucede luego de varios años en los que los dos artistas realizaron proyectos por separado. Chyno y Nacho iniciaron su etapa como dúo en 2007, tras la salida de ambos de Calle Ciega, y después alcanzaron reconocimiento internacional con canciones como Mi Niña Bonita.

Ahora bien, 20 años después de aquel primer concierto en Valencia, el dúo confía de nuevo en el reencuentro con su público y en una gira que mezcla su repertorio más conocido con la nueva etapa musical representada por Radio Venezuela.

La preventa para el concierto de Valencia ya se encuentra disponible a través de Kreatickets y la venta general está prevista para iniciar el 4 de septiembre.