Comunicado de la administración Trump tras los devastadores terremotos en Venezuela: "EE. UU. está movilizando recursos inmediatos para salvar vidas"

El pasado miércoles 24 de junio se registraron fuertes terremotos en Venezuela que dejaron varias regiones devastadas.

TE PUEDE INTERESAR:

Ante esto, varios países se suman a la causa de rescate y recuperación. Tal es el caso de Estados Unidos, que, a través de su gobierno, moviliza recursos para salvar vidas en el país suramericano.

VEA TAMBIÉN Envían a 250 rescatistas, personal médico y 5 perros de búsqueda a Venezuela para auxiliar tras los devastadores terremotos o

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció: "Tras los devastadores terremotos que azotaron Venezuela anoche, Estados Unidos está movilizando recursos inmediatos para salvar vidas como parte de una respuesta rápida y coordinada a nivel gubernamental".

"Horas después de los sismos, el presidente Trump autorizó de inmediato al gobierno estadounidense a destinar una importante ayuda financiera, desplegar equipos de búsqueda y rescate y colaborar con las autoridades interinas venezolanas para atender las necesidades urgentes del pueblo venezolano", prosigue la circular.

Asimismo, en la notificación, el gobierno Trump subraya "la importancia crucial de las intervenciones inmediatas para salvar vidas en las primeras horas posteriores a desastres naturales en el hemisferio. El Departamento está desplegando un Equipo Regional de Respuesta ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés), que incluye dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbanos, enfocados en localizar y llegar hasta los sobrevivientes".

"En Washington, según se lee en dicho texto, se ha creado un Grupo de Trabajo especializado para coordinar la asistencia con socios de los sectores público y privado, evaluar las necesidades sobre el terreno y brindar asistencia a los estadounidenses que puedan verse afectados", agrega.

VEA TAMBIÉN Reducido a cenizas: así quedó lujoso hotel en La Guaira tras impactante terremoto o

Además de la búsqueda y rescate inmediatos, el transporte aéreo y el apoyo a la coordinación, Estados Unidos está movilizando 150 millones de dólares en asistencia a Venezuela a través de sus socios, con 50 millones de dólares provenientes de nuevas subvenciones bilaterales a socios en Venezuela, entre ellos World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos, así como de una contribución de 100 millones de dólares al fondo común de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para Venezuela.

También se está desplegando un DART regional para brindar experiencia de primer nivel en respuesta a desastres, apoyo técnico y programático, liderazgo operativo y coordinación en tiempo real sobre el terreno.

El DART está integrado por expertos en desastres de todo el Departamento de Estado y es responsable de evaluar las condiciones sobre el terreno, identificar las necesidades humanitarias prioritarias y liderar la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos ante el desastre.

A su vez, se activaron dos equipos de búsqueda y rescate urbano de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California.

Entretanto, el Departamento de Estado, de acuerdo con la mencionada circular, ha solicitado las capacidades únicas de las fuerzas armadas norteamericanas para apoyar las operaciones de respuesta ante desastres y asistencia humanitaria dirigidas por el Estado en Venezuela.