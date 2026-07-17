Difunden video de contundente promesa del 'Dibu' Martínez si gana el Mundial 2026 con la Selección Argentina

España y Argentina jugarán este domingo la final del Mundial 2026 en un encuentro inédito entre dos combinados que gozan de gran favoritismo.

Las dos selecciones llegan invictas pero la española llega a la final con una de las defensas más sólidas del campeonato y confianza total para lograr su segundo título.

Por su parte, los argentinos llegan con el ánimo arriba tras avanzar a la gran final con una contundente y emotiva remontada sobre la Selección de Inglaterra.

Sin embargo, con la emocionalidad del encuentro también llegan las cábalas y promesas, como es el caso del juramento que hizo el portero de la 'albiceleste', Emiliano 'Dibu' Martínez, quien aseguró que daría un paso al costado si levanta la copa nuevamente.

"Me retiro de la Selección, lo mantengo. Si ganamos dos seguidos, ya está. Hay que darle el lugar a otros pibes. Me gusta tener las promesas y cumplirlas", fue la contundente frase de Martínez en la antesala de la final del Mundial 2026.

Pero esta frase no es nueva, nació en diciembre de 2024 en un video de la AFA por el segundo aniversario del título en Qatar 2022.

Junto a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez, el portero aseguró: "¿Hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas? Me retiro, te lo prometo".

A modo de broma, Mac Allister le responde "Ya estás viejo, Dibu, ¿qué querés?".

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"Recién cumplí 32, voy a cumplir 33 en el Mundial, un pendejo, empecé a jugar a los 30 años, ¿qué querés, boludo?", agregó entre risas.

En cuanto a sus números con la selección tras su debut en junio de 2021, el 'Dibu' acumuló 66 partidos, con 42 vallas invictas y apenas 32 goles recibidos.

El árbitro esloveno Slavko Vincic fue designado por la FIFA para dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará el domingo en el estadio MetLife en East Rutherford, área metropolitana de de Nueva York.

El partido se jugará el próximo domingo en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, sede a cielo abierto con capacidad para más de 80.000 espectadores, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, según el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.