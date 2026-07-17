NTN24
Viernes, 17 de julio de 2026
Viernes, 17 de julio de 2026
Mundial 2026

Difunden video de contundente promesa del 'Dibu' Martínez si gana el Mundial 2026 con la Selección Argentina

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Emiliano Martínez (AFP)
Emiliano Martínez (AFP)
En 2024, junto a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez, el portero hizo un curioso juramento.

España y Argentina jugarán este domingo la final del Mundial 2026 en un encuentro inédito entre dos combinados que gozan de gran favoritismo.

Las dos selecciones llegan invictas pero la española llega a la final con una de las defensas más sólidas del campeonato y confianza total para lograr su segundo título.

o

Por su parte, los argentinos llegan con el ánimo arriba tras avanzar a la gran final con una contundente y emotiva remontada sobre la Selección de Inglaterra.

Sin embargo, con la emocionalidad del encuentro también llegan las cábalas y promesas, como es el caso del juramento que hizo el portero de la 'albiceleste', Emiliano 'Dibu' Martínez, quien aseguró que daría un paso al costado si levanta la copa nuevamente.

"Me retiro de la Selección, lo mantengo. Si ganamos dos seguidos, ya está. Hay que darle el lugar a otros pibes. Me gusta tener las promesas y cumplirlas", fue la contundente frase de Martínez en la antesala de la final del Mundial 2026.

Pero esta frase no es nueva, nació en diciembre de 2024 en un video de la AFA por el segundo aniversario del título en Qatar 2022.

Junto a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez, el portero aseguró: "¿Hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas? Me retiro, te lo prometo".

A modo de broma, Mac Allister le responde "Ya estás viejo, Dibu, ¿qué querés?".

o

"Recién cumplí 32, voy a cumplir 33 en el Mundial, un pendejo, empecé a jugar a los 30 años, ¿qué querés, boludo?", agregó entre risas.

En cuanto a sus números con la selección tras su debut en junio de 2021, el 'Dibu' acumuló 66 partidos, con 42 vallas invictas y apenas 32 goles recibidos.

El árbitro esloveno Slavko Vincic fue designado por la FIFA para dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará el domingo en el estadio MetLife en East Rutherford, área metropolitana de de Nueva York.

El partido se jugará el próximo domingo en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, sede a cielo abierto con capacidad para más de 80.000 espectadores, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, según el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Fútbol

Selección Argentina

Dibu Martínez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian posible plan de fuga en cárcel de Itagüí que involucra a capos narcocriminales: estas son algunas de las pruebas que evidenciarían el plan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Todo preso político está preso por un fin político, no de justicia”: director de la ONG Foro Penal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las fuertes lluvias en Texas arrasaron con una de las barreras flotantes en la frontera con México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Estados Unidos estaría planeando un despliegue civil en Venezuela. ¿Cuál sería el objetivo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
José Manuel Restrepo y Marco Rubio | Foto: EFE
José Manuel Restrepo

Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos

Gustavo Petro - Foto: AFP
Gustavo Petro

Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores"

Crisis venezolana

Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos

Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira

Rodrigo Londoño, alias Timochenko - Foto: EFE
JEP

¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC

Más de Deportes

Ver más
Folarin Balogun, futbolista de Estados Unidos / FOTO: EFE
Mundial 2026

Polémica en el Mundial por la decisión de la FIFA de permitirle jugar a la estrella de Estados Unidos, Folarin Balogun, pese a la sanción por expulsión

Messi y Gianni Infantino | Foto: AFP
Messi

Gianni Infantino se desborda en elogios con Messi y su hat-trick tras alcanzar récord del alemán Miroslav Klose: "es un reflejo de tu brillantez”

Jugadores de Colombia tras eliminación del Mundial (EFE)
Copa Mundial del Fútbol

"Dato terrible para el fútbol de selecciones y más aún jugándose esta Copa del Mundo en América": experto tras definirse los cuartos de final del torneo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Folarin Balogun, futbolista de Estados Unidos / FOTO: EFE
Mundial 2026

Polémica en el Mundial por la decisión de la FIFA de permitirle jugar a la estrella de Estados Unidos, Folarin Balogun, pese a la sanción por expulsión

Senado de EE.UU- Foto: EFE
Estados Unidos

¿A dónde va el dinero del petróleo venezolano? Senadora exige transparencia y auditorías públicas a los fondos controlados por EE. UU.

Terremoto en Venezuela - EFE
Terremoto en Venezuela

Al menos 17 países envían equipos de rescate y ayuda médica a Venezuela tras los terremotos

Messi y Gianni Infantino | Foto: AFP
Messi

Gianni Infantino se desborda en elogios con Messi y su hat-trick tras alcanzar récord del alemán Miroslav Klose: "es un reflejo de tu brillantez”

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Reportan que fue hallado sin vida y abrazado junto a su madre el niño Fabio a dos semanas de los terremotos en Venezuela

Los presidentes Pedro Sánchez, Donald Trump y Javier Milei-Fotos: EFE/AFP
Copa Mundial del Fútbol

Sánchez, Trump y Milei: ¿tenso palco en medio de la final de La Copa del Mundo?

Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto

Los terremotos dejan una profunda huella emocional en miles de niños venezolanos desplazados por la tragedia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre