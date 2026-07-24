Artista colombiana recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2027: ¿de quién se trata?

La cantante colombiana Karol G se consolidará en 2027 como una de las figuras latinas más importantes de la música urbana al recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, según anunció este jueves la Cámara de Comercio de Hollywood.

El reconocimiento coloca a la artista paisa en un lugar destacado dentro del entretenimiento internacional y la convierte en la tercera colombiana en alcanzar este honor, después de Shakira y Sofía Vergara.

La intérprete de éxitos como "Bichota" se suma a una selecta lista de 32 personalidades que serán homenajeadas durante la temporada 2027.

Entre los nombres que acompañarán a Karol G en esta promoción figuran el actor chileno Pedro Pascal, la legendaria banda de rock Linkin Park, el reconocido DJ francés David Guetta y la actriz Lisa Kudrow, célebre por su interpretación en la serie Friends.

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La estrella de la colombiana se instalará en el emblemático bulevar de Hollywood, donde actualmente figuran más de 2.000 artistas que han dejado su huella en la industria del entretenimiento mundial.

Karol G sigue los pasos de sus compatriotas que marcaron precedente en este reconocimiento. Shakira fue la primera colombiana en recibir este honor el 8 de noviembre de 2011.

Posteriormente, Sofía Vergara se convirtió en la segunda colombiana homenajeada al recibir la estrella número 2.551 el 7 de mayo de 2015 en la categoría de televisión. La actriz, acompañada por el elenco de Modern Family y su entonces prometido Joe Manganiello, celebró su trayectoria en la televisión norteamericana.

El anuncio representa un momento histórico para la música urbana latina y confirma el impacto global de artistas colombianos en la industria del entretenimiento. Karol G ha logrado posicionarse como una de las exponentes más exitosas del género urbano, con múltiples éxitos que han conquistado las listas de reproducción internacionales y vendido millones de copias alrededor del mundo.