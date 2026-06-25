Envían a 250 rescatistas, personal médico y 5 perros de búsqueda a Venezuela para auxiliar tras los devastadores terremotos

Un equipo militar de 250 rescatistas, personal médico y cinco perros de búsqueda de México viaja este jueves a Venezuela para auxiliar tras los devastadores terremotos del miércoles, anunció el jueves la presidente Claudia Sheinbaum.

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La mandataria señaló en un pronunciamiento público que, tras una primera evaluación, se determinará el envío posterior de "personal adicional que se requiera para poder ayudar" en las arduas labores de rescate.

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Los rescatistas mexicanos, cabe resaltar, son reconocidos en el mundo como especialistas en estructuras colapsadas, por lo que su trabajo será fundamental ante el desplome de varios edificios en el país sudamericano.

"Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela", expresó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, en la indicó que buscaría comunicarse con encargada del régimen venezolano desde la capturade Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.

Presidencia detalló después en un comunicado a la opinión pública que los 250 rescatistas, el personal médico y los cinco perros de búsqueda viajan a bordo de cuatro aviones que fueron dispuestos por el Gobierno.

La partida de las aeronaves, según se precisó en la notificación, estaba prevista para poco después del mediodía de este jueves.

De acuerdo con el boletín difundido por Presidencia, los militares llevan además "un dron, herramientas para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación".

Sheinbaum señaló también en medio de su discurso ante los medios de comunicación que, por el momento, las autoridades del régimen venezolano pidieron a México apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad.

Los militares mexicanos tienen alrededor de cinco décadas implementando un plan de rescate a la población civil en caso de desastres.

Es importante recordar que México prestó apoyo a Estados Unidos cuando en 2017 fue golpeado por el huracán Katia, el más fuerte en la Bahía de Campeche desde Karl en 2010.

Ciudad de México, por su parte, ha sido sacudida por poderosos sismos a lo largo de su historia y tras el de 1985 surgieron los grupos civiles conocidos como Los Topos.

La organización Topos México, socorristas conformados en organizaciones benéficas, informó a la prensa que evalúa las posibilidades para trasladarse a Venezuela.

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Hasta el jueves Delcy Rodríguez aseguró que el número de muertos por los dos devastadores terremotos en Venezuela, de 7.2 y 7.5, había ascendido a al menos 164, con 971 heridos.