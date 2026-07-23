Marco Rubio asegura que María Corina Machado es un "elemento importante" para la reconciliación y la transición en Venezuela: "Proporcionaremos orientación y apoyo"

En una de sus definiciones más contundentes respecto al mapa político del régimen venezolano, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la líder democrática María Corina Machado debe tener un papel activo en la reconciliación nacional para asegurar que la transición democrática en Venezuela sea efectiva y representativa.

​Durante sus declaraciones, Rubio dejó en claro la postura oficial de la administración de Donald Trump sobre los requisitos mínimos para que la reconstrucción institucional y social del país tenga legitimidad.

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​"Para que Venezuela tenga la reconciliación que ese país requiere para avanzar en todos los demás proyectos, cada elemento de la sociedad venezolana necesita estar representado y, obviamente, María Corina representa un elemento importante de eso", señaló el jefe de la diplomacia norteamericana.



Las palabras de Rubio refuerzan la estrategia de Washington de acompañar un proceso en el que no queden excluidas las fuerzas democráticas respaldadas por la ciudadanía. De acuerdo con el Secretario de Estado, la estabilidad a largo plazo y la ejecución de proyectos de recuperación económica, reconstrucción de infraestructura e institucionalidad dependen de la plena representatividad política.

Asimismo, el funcionario de la administración Trump aseguró que Estados Unidos facilitará el proceso para la transición venezolana. "Un proceso de reconciliación: estamos ahí para facilitarlo, no para dictarlo", indicó.

"Ciertamente, proporcionaremos orientación y apoyo en la dirección en que avance", agregó.

​El respaldo explícito a Machado se da en un momento clave de negociaciones y articulación de la hoja de ruta geopolítica para el país, donde Estados Unidos ratificó a la dirigencia de la oposición democrática como un actor indispensable dentro de la mesa de decisiones para el futuro de Venezuela.