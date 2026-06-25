Congresistas de EE. UU. piden que ayuda para Venezuela tras devastador terremoto llegue directamente a los afectados: "Delcy es una directora de un cartel de drogas"

En medio del devastador terremoto que ha dejado decenas de personas muertas en Venezuela, desde Estados Unidos piden que la ayuda del Gobierno de Donald Trump llegue directamente a las personas afectadas y no al régimen que lidera Delcy Rodríguez.

El senador demócrata Tim Kaine afirmó que los 5.000 millones de dólares provenientes de la venta petrolera deben ser destinados de inmediato a la ayuda humanitaria para la población afectada.

“Necesitamos ayuda para la gente de Venezuela y es una buena oportunidad para Estados Unidos demostrar que somos compañeros y podemos trabajar juntos para ayudar a la gente”, dijo Kaine a NTN24.

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“Debemos usar los fondos para ayudar a la gente, no tenemos los detalles en el Senado sobre lo que está haciendo la administración con los fondos”, agregó.

Por su parte, el senador republicano Rick Scott insistió en que la asistencia internacional debe llegar directamente a la gente y no al gobierno de Delcy Rodríguez, a quien calificó como parte del régimen.

“Es muy importante que la ayuda llegue a la gente de Venezuela y no al régimen de Delcy Rodríguez, toda la ayuda y los dineros”, declaró.

A su vez, aseguró que Rodríguez “no es una presidente, es una directora de un cartel de drogas, es una persona muy mala”.

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En ese sentido, insistió en que toda la ayuda de los Estados Unidos y la comunidad internacional, incluida la ayuda en especie, como el dinero, debe llegar directamente a las víctimas.