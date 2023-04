"Confiamos en que estas sean las últimas declaraciones inaceptables de Petro": Gustavo Adrianzén, embajador de Perú ante la OEA

El discurso del presidente colombiano, Gustavo Petro, ante la Organización de Estados Americanos en el que hizo una férrea defensa del destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, acusado de intentar un golpe de estado, desató nuevamente el malestar del actual gobierno en cabeza de Dina Boluarte.

En entrevista con el programa ‘La Noche’, el representante del país andino ante ese organismo, Gustavo Adrianzén, acotó que Castillo ha sido acusado por el ministerio público y el poder judicial, entidades independientes por delitos de rebelión y de corrupción. “Es falso lo que dice Petro cuando sostiene que le hemos vulnerado sus derechos políticos. Es mentira como vino a decir que no se estén respetando sus derechos. Viene siendo enjuiciado, cumpliendo las garantías del debido proceso y garantizando su derecho a la defensa”.

Adrianzén también lamentó que el presidente colombiano no manifieste interés alguno en restablecer la normalidad de las relaciones diplomáticas. “Petro ahonda y agrava el problema con estas declaraciones trayendo mentiras a este fondo internacional. No podemos permitir que un presidente de turno esté perjudicando la imagen del país en el extranjero; esto no lo podemos tolerar”.

Sobre la propuesta de Petro de rehacer la carta democrática y solicitar el reintegro de países como Venezuela, el alto diplomático manifestó su descontento abiertamente al considerar que la defensa por el orden constitucional y los derechos fundamentales del país bajo las riendas de Maduro es cuestionable.

“Realmente lamento esas expresiones, creo que son de naturaleza política y carentes de fundamentos y de sentido, sobre todo de razón legal“.

El pasado 14 de febrero el congreso de Perú declaró persona non grata al presidente colombiano, Gustavo Petro, quien comparó con nazis a la policía del país suramericano, semanas después de la destitución del expresidente Pedro Castillo, procesado por supuesto golpe de estado.