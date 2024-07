Congreso de Perú aprueba ley para prescribir crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002

El Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, una iniciativa que beneficia al expresidente Alberto Fujimori y 600 militares procesados por dichos delitos.

No obstante, la presidenta Dina Boluarte tiene un plazo de diez días para promulgar la ley o devolver el proyecto nuevamente al órgano Legislativo del país, que busca anular los procesos por presuntos crímenes de guerra cometidos durante la llamada guerra contra el terrorismo.

Según datos oficiales, dicha guerra dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos entre los años 1980 y el 2000.

Al respecto, el abogado penalista y doctor en derecho Dino Carlos Caro Coria señaló que los delitos de lesa humanidad no existen en Perú.

“Dentro del Código Penal peruano no se encuentra una sección de delitos de lesa humanidad, cómo lo recoge el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (...) la discusión si estos delitos prescriben o no”, señaló.

En ese contexto señaló que no se trataría de una amnistía para dichos crímenes.

Al ser consultado sobre la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, que no prescriben y no se puede aplicar un plazo de vencimiento, el abogado señaló que Perú no ha incorporado y no ha regulado dichos delitos en el derecho interno.

“En otros países se ha hecho la adaptación, incorporando a la legislación nacional, a través de sus Congresos (...) El problema en el Perú es que en el Congreso hay proyectos de ley de hace más de 20 años y no ha aprobado la implementación de estos delitos de lesa humanidad”, agregó.