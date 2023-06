Conmovedora reacción de una chimpancé que ve el cielo por primera vez tras vivir enjaulada toda su vida

En redes sociales se ha hecho viral el video de la tierna y conmovedora reacción de una chimpancé que ve el cielo por primera vez tras permanecer enjaulada toda su vida.

Se trataría de la chimpancé conocida como Vanilla y que vivió sus primeros años en un laboratorio de medicina experimental en la ciudad de Nueva york y en donde permaneció todo el tiempo encerrada dentro de una jaula de un metro y medio cuadrado.

Durante su estadía en el laboratorio experimental, Vanilla vivía en condiciones deplorables, así como también restrictivas, además, la chimpancé era objeto de todo tipo de experimentos, para finalmente ser llevada, junto a un grupo de chimpancés, a un refugio en California.

No obstante, en dicho refugio el animal tampoco tenía permitido ver o salir del lugar que es conocido como ‘Save the Chimps’, un santuario para animales de su especie y que esta ubicado en Florida, en Fort Pierce.

Save the Chimps cuenta con mucho espacio en donde además de contar con la libertad para poder caminar por el lugar, los animales como Vanilla también pueden socializar entre sí y ver el cielo cada que quieran.

Este refugio tiene al menos a 225 chimpancés alojados que fueron rescatados de distintos lugares o que han pasado por situaciones similares o peores a las de Vanilla.

Por medio de sus redes sociales, Save The Chimps compartió el video de la conmovedora reacción que tuvo la chimpancé al ver por primera vez el cielo tras permanecer toda su vida enjaulada.

En el video se ve el momento en el que tanto Vanilla como Dwight, compañero de la chimpancé, salen al aire libre y lo que más llama la atención de los internautas es la reacción que tuvo el animal al ver el cielo.

En el clip, la chimpancé parece experimentar todo tipo de emoción hasta el punto en el que queda aturdida por el reflejo del sol.

Vanilla no quería salir a tomar aire, pero fue su compañero quien la anima para que conozca el lugar y es ahí cuando la primate queda en estado de shock al ver algo que nunca había visto en sus casi 30 años de vida.

Ahora, la vida de Vanilla ha dado un giro de 180 grados y como ya no permanece enjaulada, sale a socializar y a conocer un poco cada día de este nuevo mundo para ella, según lo contó el integrante de Save the Chimps, Andrew Halloran.

Durante una entrevista con The New York Post, Halloran comentó que “cuando no está explorando la isla con sus amigos, por lo general se le puede encontrar sentada en lo alto de una plataforma para escalar de tres pisos observando su nuevo mundo”.