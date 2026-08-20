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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Ejército de Colombia

Coronel del Ejército fue capturado por presuntos nexos con grupos armados: algunos hechos habrían ocurrido durante el gobierno Petro

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
El coronel capturado se llama Didier Pérez. De acuerdo con la información conocida, los hechos investigados estarían relacionados con los periodos 2019-2020 y 2024-2025.

En las últimas horas se conoció que, dentro de una base militar en Bogotá, fue capturado un experimentado coronel por presuntos delitos asociados al narcotráfico y al terrorismo.

Según información militar, el oficial entró en el radar de la contrainteligencia del Ejército y, luego de desarrollar varias labores investigativas, se procedió a su captura en un proceso adelantado por la Fiscalía.

“Adelantado por contrainteligencia y el Gaula Militar, con acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas se realizó la captura de un oficial superior activo del Ejército Nacional”, dijo el Ejército.

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Asimismo, la institución agregó que la operación se hizo “atendiendo las políticas de transparencia institucional y en el marco del principio de colaboración armónica entre las instituciones del Estado”.

El coronel capturado se llama Didier Pérez. De acuerdo con la información conocida, los hechos investigados estarían relacionados con los periodos 2019-2020 y 2024-2025, cuando Pérez Amorocho estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 29 y de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, respectivamente.

La hipótesis de los investigadores señala que, durante esos periodos, el oficial habría recibido sumas de dinero de organizaciones armadas ilegales como contraprestación por distintas actuaciones. El coronel quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su judicialización.

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La diligencia se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía General de la Nación, dentro de un proceso que se adelanta por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos”, explicó el Ejército.

Finalmente, la institución militar también indicó que “El Ejército Nacional brindó todas las garantías y facilidades para el cumplimiento de la diligencia judicial, reiterando su compromiso con las autoridades competentes en el desarrollo de las investigaciones correspondientes”.

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