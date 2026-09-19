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Sábado, 19 de septiembre de 2026
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Seguridad

'Fico' habla de golpe contra grupos ilegales: capturado Alias Copete, terror en comuna de Medellín

septiembre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
El más reciente operativo resultó en la captura de Giovanni Copete Domínguez, alias Copete.

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