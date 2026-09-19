Seguridad 'Fico' habla de golpe contra grupos ilegales: capturado Alias Copete, terror en comuna de Medellín septiembre 19, 2026 Por: Redacción NTN24 El más reciente operativo resultó en la captura de Giovanni Copete Domínguez, alias Copete. También le puede interesar Seguridad 'Fico' habla de golpe contra grupos ilegales: capturado Alias Copete, terror en comuna de Medellín FBI FBI desmantela red de espionaje ruso con cubanos y venezolanos para asesinar opositor en EEUU Comando Sur "EEUU va a combatir con fuerza": Comando Sur reacciona a operativos militares de Abelardo de la Espriella Donald Trump Donald Trump se tomará foto con Delcy Rodríguez en la misma ciudad donde Nicolás Maduro está capturado: será su primer cara a cara Palacio de Justicia "Presentaron esa demanda cuando estos bárbaros del M-19 estaban en el poder": exmilitar Plazas Vega Delcy Rodríguez Definida fecha y hora para la intervención de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU Compartir en: