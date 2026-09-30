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Asesinato

“No puedo dar papaya por allá en la ciudad”: en un video desde el lugar del asesinato, ‘Jhon Calzones’, exalcalde de Yopal, habría advertido que le querían hacer algo

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Último video de 'Jhon Calzones' - Captura de pantalla de redes sociales
Último video de 'Jhon Calzones' - Captura de pantalla de redes sociales
En el video, Torres aseguró que “el parche está un poquito caliente en Yopal” y explicó que había decidido trasladarse a una de las fincas que tenía.

Un video de Jhon Jairo Torres Torres, conocido como Jhon ‘Calzones’, se hizo viral por unas palabras que dijo el exalcalde de Yopal antes de ser asesinado. En la grabación, habló de las precauciones que estaba tomando debido a la situación de seguridad que, según él mismo, se vivía en la capital de Casanare.

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En el video, Torres aseguró que “el parche está un poquito caliente en Yopal” y explicó que había decidido trasladarse a una de las fincas que tenía junto con varias personas de su entorno. Desde allí, contó que estaban preparando una chorizada para vender.

El exalcalde también hizo referencia a una actividad comercial relacionada con los chorizos que estaba preparando. “Estamos haciendo los chorizos solo de cerdo, para que me compren chorizos en estos días”, dijo en la grabación.

Por otro lado, más allá de la actividad que mostraba en el video, Jhon ‘Calzones’ dejó claro que estaba evitando permanecer en la ciudad por temor a su seguridad. “No puedo dar papaya allá en la ciudad porque el parche está caliente”, afirmó.

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En otro momento de la grabación, Torres decidió no revelar la ubicación exacta en la que se encontraba. Según explicó, estaba en una de sus fincas, pero prefería mantener el lugar en reserva debido a la situación que enfrentaba. “No puedo decir en cuál, toca tener cuidado”, manifestó.

Finalmente, este video adquiere relevancia tras el asesinato de Jhon ‘Calzones’, pues en la propia grabación el exalcalde hablaba de personas que, según sus palabras, lo estaban persiguiendo y de la necesidad de tomar precauciones. “Hay mucho bandido persiguiéndonos”, señaló en ese registro.

El exalcalde de Yopal fue asesinado el pasado 29 de septiembre por dos sujetos que llegaron en moto hasta la finca donde él estaba. Uno de los responsables fue un menor de edad, quien resultó capturado después del crimen.

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