"Limosnas": Gustavo Petro crítica multimillonario aporte de empresarios colombianos para atender la tragedia

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, reapareció tras dejar el cargo el pasado 7 de agosto para críticar el multimillonario aporte que han realizado los empresarios colombianos para poder atender la tragedia tras el fuerte terremoto. El líder de Pacto Histórico afirmó que para hacer frente a la tragedia se necesitan 30 billones de pesos, una cantidad que cuestionó de dónder iba a ser sacada.