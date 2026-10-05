Nicolasito causa indignación por decir que habla con Maduro a diario mientras presos políticos son aislados

El hijo de Nicolás Maduro, quien se conoce como “Nicolasito”, causó indignación al decir que mantiene comunicación diaria con el dictador, quien se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York acusado de narcoterrorismo. Y es que la situación contrasta drásticamente con las condiciones que enfrentan los prisioneros políticos en Venezuela, quienes permanecen aislados y sin contacto con sus familias.