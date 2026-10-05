“Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, finalmente convocó elecciones anticipadas, pero llama la atención que Sánchez no había decidido dar el paso pese a los múltiples escándalos de corrupción que le salpican de cerca. Jorge Santiago Barnés, presidente de la institución educativa de Análisis, Liderazgo, Estudios Políticos y Humanismo (ALEPH), explicó en La Tarde de NTN24 porque ahora que el parlamento le tumbó los decretos de vivienda decidió anticipar elecciones, pero no lo hizo cuando hubo escándalos de corrupción que rondaron su nombre.