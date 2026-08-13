¿Cuando hace calor es porque va a temblar? La contundente respuesta del Servicio Geológico Colombiano

El pasado lunes, Colombia vivió una trágica jornada con un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que ha dejado más de 200 personas fallecidas.

El devastador terremoto dejó graves daños infraestructurales en capitales del país como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

En medio de las dudas que se han generado alrededor del terremoto, el Servicio Geológico Colombiano ha despejado dudas sobre algunos mitos que se han popularizado.

En las últimas horas, el organismo estatal puso bajo la lupa la relación entre las altas temperaturas y los sismos.

A través de una publicación en redes el SGC respondió si e𝐬 𝐜𝐢𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐡𝐚𝐜𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐚 𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐛𝐥𝐚𝐫, un mito instalado en la sociedad tras el devastador terremoto.

El Servicio Geológico Colombiano respondió con un contundente no a esa duda, al explicar que “la atmósfera y el subsuelo tienen procesos y dinámicas propias que no están relacionadas directamente entre sí”.

En ese sentido, agregó que “el clima no cambia antes o después de un sismo”. “No existe evidencia científica que indique que la forma de las nubes, la presencia de lluvia o incrementos en la temperatura del ambiente influyan en la actividad sísmica”, resaltó.

Si bien el terremoto del pasado lunes 10 de agosto se dio en medio de una ola de calor que atraviesa Colombia, no está relacionado con ello, motivo por el cual el SGC quiso aclarar el mito instalado.