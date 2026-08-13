NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Terremoto en Colombia

¿Cuando hace calor es porque va a temblar? La contundente respuesta del Servicio Geológico Colombiano

agosto 13, 2026
Por: Luis Cifuentes
Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia - Foto: EFE
El Servicio Geológico responde si los sismos están relacionados con las altas temperaturas tras terremoto en Colombia

El pasado lunes, Colombia vivió una trágica jornada con un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que ha dejado más de 200 personas fallecidas.

El devastador terremoto dejó graves daños infraestructurales en capitales del país como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

En medio de las dudas que se han generado alrededor del terremoto, el Servicio Geológico Colombiano ha despejado dudas sobre algunos mitos que se han popularizado.

En las últimas horas, el organismo estatal puso bajo la lupa la relación entre las altas temperaturas y los sismos.

A través de una publicación en redes el SGC respondió si e𝐬 𝐜𝐢𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐡𝐚𝐜𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐚 𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐛𝐥𝐚𝐫, un mito instalado en la sociedad tras el devastador terremoto.

El Servicio Geológico Colombiano respondió con un contundente no a esa duda, al explicar que “la atmósfera y el subsuelo tienen procesos y dinámicas propias que no están relacionadas directamente entre sí”.

En ese sentido, agregó que “el clima no cambia antes o después de un sismo”. “No existe evidencia científica que indique que la forma de las nubes, la presencia de lluvia o incrementos en la temperatura del ambiente influyan en la actividad sísmica”, resaltó.

Si bien el terremoto del pasado lunes 10 de agosto se dio en medio de una ola de calor que atraviesa Colombia, no está relacionado con ello, motivo por el cual el SGC quiso aclarar el mito instalado.

Temas relacionados:

Terremoto en Colombia

Servicio Geológico Colombiano

Sismo

Temblor en Colombia

Clima

Altas temperaturas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Desolador panorama dado por la directora de bomberos en Pereira: "tenemos 94 personas fallecidas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Juan Felipe Giraldo hallado sin vida en Pereira tras terremoto: iba a casarse este fin de semana

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Colombia - AFP
Terremoto en Colombia

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

"Vi a mi hija y otros dos niños ahí fallecidos": desgarrador testimonio tras terremoto en Colombia

Fotos: Rony Kaplan - IG @kaplan.roni/ Avión israelí - Foto X: @FDIonline/ Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Scanners y cámaras especializadas: capitán militar israelí Rony Kaplan explica en NTN24 cómo funciona la tecnología israelí que llegó a Colombia tras el terremoto

Emirlendris Benítez, exprisionera política-Foto: ilustración canva
Liberación de presos políticos

“Esto ha sido muy duro”: Emirlendris Benítez, exprisionera política que el régimen venezolano obligó a abortar

Terremoto en Pereira | EFE
Terremoto en Colombia

Desolador panorama dado por la directora de bomberos en Pereira: "tenemos 94 personas fallecidas"

Más de Actualidad

Ver más
SmartMatic y CNE de Venezuela / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Avión de EE. UU.-Foto: CENTCOM
Ataque al régimen de Irán

Ola de ataques contra infraestructura iraní: Trump amenaza instalaciones nucleares

Desempleo en Colombia- Foto: ilustración Canva
DANE

El desempleo en Colombia cayó al 8,0% en junio y alcanza su nivel más bajo en ocho años: Medellín lidera las mejores cifras

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Abelardo De La Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella afirmó que romperá relaciones con los regímenes de Cuba y Nicaragua

SmartMatic y CNE de Venezuela / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Avión de EE. UU.-Foto: CENTCOM
Ataque al régimen de Irán

Ola de ataques contra infraestructura iraní: Trump amenaza instalaciones nucleares

Desempleo en Colombia- Foto: ilustración Canva
DANE

El desempleo en Colombia cayó al 8,0% en junio y alcanza su nivel más bajo en ocho años: Medellín lidera las mejores cifras

Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Régimen venezolano

Fractura Interna: ¿El Rodrigato estaría al borde del colapso tras reunión chavista en Maracay?

Medicina legal reveló la primer lista de víctimas del terremoto - EFE
Terremoto

Terremoto en Colombia: nuevo reporte registra 273 fallecidos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos

Diosdado Cabello, integrante del régimen venezolano, junto a su hija, Daniela Cabello / Daños provocados por los terremotos en La Guaira (Venezuela) - Fotos: EFE
Terremoto en Venezuela

Según la hija de Diosdado Cabello, actual ministra de Turismo del régimen venezolano, solo "el 8,5%" de La Guaira fue afectado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023