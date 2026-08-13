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Fallecimiento

Murió la actriz y exmodelo hispano-venezolana 'Chelo' Rodríguez, recordada por su actuación en telenovelas como 'La usurpadora' y 'Rafaela'

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Actriz y exmodelo hispano-venezolana Consuelo Rodríguez Álvarez - Fotos: X
Actriz y exmodelo hispano-venezolana Consuelo Rodríguez Álvarez - Fotos: X
En marzo del año en curso, Rodríguez reveló públicamente que enfrentaba cáncer, por el que había recibido varias sesiones de radioterapia.

El pasado miércoles 12 de agosto murió la reconocida actriz y exmodelo hispano-venezolana Consuelo Rodríguez Álvarez, conocida en el mundo artístico como 'Chelo' Rodríguez, a sus 84 años de edad en Caracas.

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Hasta el momento, los allegados de la artista han mantenido bajo reserva los detalles sobre la causa exacta de su fallecimiento.

No obstante, en marzo del año en curso, Rodríguez reveló públicamente que enfrentaba cáncer, por el que había recibido varias sesiones de radioterapia.

La noticia de su muerte fue confirmada en la mañana del jueves 13 de agosto por el periodista de espectáculos Simón Villamizar.

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Rodríguez nació en Galicia, España, pero llegó a Venezuela cuando era muy pequeña. En el país 'hermano de la espuma, garzas y rosas' desarrolló gran parte de su carrera.

Luego de obtener la nacionalidad venezolana, se convirtió en una de las modelos más reconocidas de su generación.

Su salto a la actuación la llevó a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la llamada 'época dorada' de las telenovelas venezolanas.

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De las producciones más recordadas en las que participó se encuentran 'La Usurpadora' (1971), 'Rafaela' (1977), entre otras.

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