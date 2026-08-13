Murió la actriz y exmodelo hispano-venezolana 'Chelo' Rodríguez, recordada por su actuación en telenovelas como 'La usurpadora' y 'Rafaela'

El pasado miércoles 12 de agosto murió la reconocida actriz y exmodelo hispano-venezolana Consuelo Rodríguez Álvarez, conocida en el mundo artístico como 'Chelo' Rodríguez, a sus 84 años de edad en Caracas.

VEA TAMBIÉN Falleció el obispo venezolano monseñor Tulio Ramírez, figura fundamental en el proceso de beatificación y canonización del Dr. José Gregorio Hernández o

Hasta el momento, los allegados de la artista han mantenido bajo reserva los detalles sobre la causa exacta de su fallecimiento.

No obstante, en marzo del año en curso, Rodríguez reveló públicamente que enfrentaba cáncer, por el que había recibido varias sesiones de radioterapia.

La noticia de su muerte fue confirmada en la mañana del jueves 13 de agosto por el periodista de espectáculos Simón Villamizar.

VEA TAMBIÉN Hipismo de luto: falleció el legendario jinete venezolano Ángel Francisco Parra o

Rodríguez nació en Galicia, España, pero llegó a Venezuela cuando era muy pequeña. En el país 'hermano de la espuma, garzas y rosas' desarrolló gran parte de su carrera.

Luego de obtener la nacionalidad venezolana, se convirtió en una de las modelos más reconocidas de su generación.

Su salto a la actuación la llevó a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la llamada 'época dorada' de las telenovelas venezolanas.

VEA TAMBIÉN Se da a conocer la causa de muerte del ex-preso político uruguayo-venezolano José Breijo o

De las producciones más recordadas en las que participó se encuentran 'La Usurpadora' (1971), 'Rafaela' (1977), entre otras.