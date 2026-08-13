Oro venezolano Programa: El Informativo El Rodrigato en Venezuela quiere de vuelta el oro retenido en Inglaterra ¿Cuál será su destino? agosto 13, 2026 Por: Miguel Pedreros El anuncio genera debate sobre transparencia y destino de los recursos. También le puede interesar Terremoto en Colombia Juan Felipe Giraldo hallado sin vida en Pereira tras terremoto: iba a casarse este fin de semana Excarcelaciones en Venezuela Decenas de presos políticos han sido excarcelados: estos son sus testimonios Terremoto en Colombia "Vi a mi hija y otros dos niños ahí fallecidos": desgarrador testimonio tras terremoto en Colombia Terremoto en Colombia "Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto Terremoto en Colombia Scanners y cámaras especializadas: capitán militar israelí Rony Kaplan explica en NTN24 cómo funciona la tecnología israelí que llegó a Colombia tras el terremoto Liberación de presos políticos “Esto ha sido muy duro”: Emirlendris Benítez, exprisionera política que el régimen venezolano obligó a abortar Compartir en: