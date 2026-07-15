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Copa Mundial del Fútbol

El récord positivo de Messi con el árbitro que pitará las semifinales del Mundial que genera sospechas entre los ingleses

julio 15, 2026
Por: Juan Carlos Senior
Lionel Messi en el partido de Argentina ante Suiza en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Lionel Messi en el partido de Argentina ante Suiza en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Ismail Elfath es uno de los árbitros con más experiencia dentro de la Major League Soccer (MLS), donde fue reconocido en dos ocasiones como Árbitro del Año.

La designación del norteamericano Ismail Elfath como árbitro principal de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra está causando varias reacciones en redes sociales, sobre todo entre aficionados ingleses porque están cuestionando la decisión de la FIFA y existe un supuesto antecedente favorable para Lionel Messi.

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Las críticas nacieron después de que muchos usuarios trajeran a colación que los equipos en los que ha participado Messi no han perdido en partidos donde arbitra o está integrado en el equipo arbitral de Ismail Elfath.

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Según distintos medios deportivos y publicaciones en redes, el récord con este árbitro es de cinco victorias y ninguna derrota para el astro argentino.

Aunque esa estadística no demuestra una prueba de parcialidad, fue suficiente para hacer crecer las especulaciones entre algunos seguidores ingleses, ya que acusaron a la FIFA de favorecer a la selección argentina en su camino para llegar a una nueva final mundialista.

Ismail Elfath nació en Marruecos y se nacionalizó en Estados Unidos. Es uno de los árbitros con más experiencia dentro de la Major League Soccer (MLS), donde fue reconocido en dos ocasiones como Árbitro del Año. Para este encuentro, estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes.

El historial de Elfath con Messi trae su presencia como cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022, partido en el cual Argentina derrotó a Francia y que, para muchos, fue la mejor final de los Mundiales de fútbol con el empate a tres y su definición por penales.

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Un año después, el árbitro también arbitró la final de la Leagues Cup 2023, torneo en el que el Inter Miami de Messi obtuvo el primer título de su historia después de vencer en la tanda de penales al Nashville SC.

En la actual Copa del Mundo, Elfath ya arbitró en tres compromisos: Japón contra Países Bajos, España contra Uruguay y el duelo de octavos de final en el que Noruega dio una de las sorpresas del Mundial al vencer 2 a 1 a la selección de Brasil.

Pero pese a lo anterior, no existe evidencia de que la FIFA haya elegido al árbitro con criterios distintos a los establecidos por la Comisión de Árbitros del organismo.

Las estadísticas relacionadas con jugadores o selecciones siempre hacen parte del debate previo a partidos de instancias finales, aunque no representan por sí mismas un indicador de falta de imparcialidad, después de todo, muchos jugadores en el Mundial ya han tenido la oportunidad de afrontar encuentros con árbitros conocidos por las distintas competencias que disputan con sus clubes.

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