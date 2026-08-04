Perú expulsó a tres venezolanos vinculados al Tren de Aragua: fueron trasladados a Caracas en un avión de la Fuerza Aérea

Perú expulsó este domingo a tres ciudadanos venezolanos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua y los envió a su país, informó el gobierno.

Los tres extranjeros fueron trasladados esposados a Caracas en un avión de la Fuerza Aérea del Perú,que salió del aeropuerto militar del puerto del Callao.

Edinson Agustín Barrera (alias Catire), Rodysnimel Alcántara y José Zorrilla (alias Rafa) habían cumplido condenas en Perú por delitos vinculados a la criminalidad organizada.

"Se está produciendo la expulsión de tres criminales venezolanos de alta peligrosidad pertenecientes al Tren de Aragua, uno particularmente autor de cosas horribles", dijo el canciller Carlos Espá en el aeropuerto.

"Este avión no solo va a ir a Caracas a dejar a estos delincuentes, va a traer a peruanos que están en una situación difícil a raíz del terremoto", señaló Espá.

El ministro de Interior, César Astudillo, anunció que en los próximos días serán expulsados del país los ciudadanos venezolanos con antecedentes criminales.

"Tenemos para deportar a más de estos indeseables", dijo Astudillo a la prensa.

"Esta es una operación que se hace en el estricto cumplimiento de los lineamientos que ha ordenado la presidenta en cuanto a la colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana", agregó el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

Belaúnde señaló que las fuerzas armadas custodiarán las fronteras "para evitar que vuelvan a ingresar" a territorio peruano.

En su discurso de investidura, Keiko Fujimori anunció que los militares liderarán la lucha contra el crimen para recuperar el control interno en zonas donde actúan extorsionadores, el narcotráfico y la minería ilegal.

Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000).

De 1.000 homicidios en 2018, la cifra se disparó a 2.600 el año pasado. En tanto, las denuncias por extorsión, uno de los delitos que más golpea a los peruanos, pasaron de 3.200 a 26.500 en el mismo período.

El Tren de Aragua, designado como una organización terrorista por Washington, se conformó en 2014 en el estado venezolano homónimo y, según informes de inteligencia, se ha extendido ocho países sudamericanos.

La banda criminal está acusada de trata de personas, asesinatos, secuestros, robos, tráfico de drogas y extorsión.