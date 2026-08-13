Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, tuvo recientemente la controversial idea de invertir 20 millones de dólares en guantes que generan electricidad para que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) puedan realizar las detenciones a los inmigrantes ilegales.

Parecen guantes normales, pero los llamados "Glove o emisores de voltaje de baja potencia generada" producen una descarga eléctrica al contacto con la piel.

Se pretende que los agentes de inmigración puedan usarlos para facilitar los arrestos especialmente cuando una persona se resiste o amenaza a algún miembro del Servicio.

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Cabe resaltar que, pese a las tensiones y críticas de sectores conservadores, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, ha respaldado públicamente a Mullin, a quien califica de "ser el hombre correcto para el puesto".

Mullin, vale recordar, fue elegido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reemplazar a Kristi Noem, despedida del Departamento de Seguridad Nacional el 5 de marzo.

Sin embargo, sectores del movimiento MAGA están cuestionando el desempeño de Mullin porque creen que estaría mostrando señales "demasiado moderadas en materia migratoria", por lo que los cuestionamientos pudieron motivar su nueva nueva apuesta sobre los guantes eléctricos.

Jose Cherrez, experto en seguridad y armas, explicó en el programa Club de Prensa de NTN24 en qué consiste esta nueva tecnología, que ha generado una alta controversia.