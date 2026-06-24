"Cuatro niños pequeños están sufriendo una barbaridad por la ausencia de su madre": Aurora Marina Guevara, mamá de presa política detenida por el caso PDVSA 'buques fantasmas'

NTN24 mantiene su compromiso diario de para darle visibilización a la situación de los prisioneros políticos en Venezuela, recordando casos de detenciones arbitrarias que cumplen años sin resolución.

Entre los casos destacados se encuentran múltiples militares, policías y civiles vinculados al denominado caso Gedeón, quienes permanecen privados de libertad desde mayo de 2020.

Es por ello, por lo que el canal de las Américas expuso la historia de la venezolana Veruzka Vanessa Villegas, quien fue detenida en octubre de 2025 por el régimen acusada de participar en el famoso caso conocido como 'PDVSA buques fantasmas'.

En entrevista con El Informativo de NTN24, Aurora Marina Guevara, madre de Veruzka Vanessa Villegas, habló sobre el caso de su hija.

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La invitada afirmó que "tuvo tres meses desaparecida que no sabíamos nada de ella" y que "mi hija no tiene nada que ver nada en estos casos porque mi hija nunca ha trabajado con PDVSA (...) la imputaron cargos como tráfico y comercio ilícito de material estratégico, asociación para delinquir".

"Mi hija jamás ha tenido problema con la justicia y la involucran en esto", agregó Aurora quien también afirmó que los hijos de Veruzka son "cuatro niños pequeños que están sufriendo una barbaridad por la ausencia de su madre".

Es por esto por lo que le hizo un llamado al régimen venezolano diciendo: "le pido a la presidenta encargada Delcy Rodríguez que por favor hagan libres a todas estas personas que están involucrados en este caso de PDVSA".