¿Respaldo de EE. UU.? Marco Rubio repostea comunicado de Dinorah Figuera sobre mesa de trabajo con Asamblea liderada por Jorge Rodríguez

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compartió en su cuenta de X un comunicado de la Asamblea Nacional electa en 2015, presidida por Dinorah Figuera, en la que se anuncia el inicio a una mesa de trabajo en conjunto a partir del próximo 1 de agosto.

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, quien funge como presidente de la Asamblea ilegítima del país, anunciaron, cada uno por su lado, una mesa de trabajo en conjunto, "como parte de la hoja de ruta establecida para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional".

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La líder parlamentaria enfatizó la importancia de la respuesta coordinada ante la emergencia sísmica que ha afectado a la nación sudamericana.

“La emergencia provocada por los terremotos ha puesto de manifiesto la importancia de actuar con unidad, responsabilidad y visión de futuro. La respuesta de los Estados Unidos ha reafirmado que Venezuela no está sola. La ayuda humanitaria, la recuperación y la reconstrucción forman parte de un mismo esfuerzo orientado al bienestar del pueblo venezolano”, indica el comunicado.

Por su parte, Jorge Rodríguez anunció el inicio de una agenda de trabajo en conjunto con los miembros del Parlamento de 2015 “con el objetivo de fortalecer la democracia en el país tras los terremotos del pasado 24 de junio”.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, Rodríguez explicó que la jornada se enmarca en “la convocatoria a la unidad nacional para enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico que enluta al país, y a los efectos del fortalecimiento de la democracia”.