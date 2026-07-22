Máximo operativo para el traslado de Nicolás Maduro desde la cárcel hasta la corte en Nueva York

El traslado del dictador venezolano Nicolás Maduro desde la cárcel de máxima seguridad Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn hasta Corte Federal en Manhattan en Nueva York está coordinado por Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service o USMS). Dicha agencia, fundada en 1789, es la responsable de la custodia de los acusados mientras enfrentan el proceso judicial, funcionando como el brazo ejecutor del sistema judicial federal.