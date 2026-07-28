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Martes, 28 de julio de 2026
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Usuarios de transporte público en Venezuela denuncian exceso de velocidad e imprudencias al volante por parte de unidades que cubren la vía Caracas – La Guaira

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Denuncian exceso de velocidad e imprudencias al volante por parte de unidades que cubren la vía Caracas – La Guaira - Fotos: X
Denuncian exceso de velocidad e imprudencias al volante por parte de unidades que cubren la vía Caracas – La Guaira - Fotos: X
Mediante un video compartido en la plataforma X (Twitter), se ve a varios pasajeros subidos en un autobús que va muy rápido.

Varios usuarios del transporte público en Venezuela denunciaron exceso de velocidad e imprudencias al volante por parte de unidades que cubren la vía Caracas – La Guaira.

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Mediante un video compartido en la plataforma X (Twitter), se ve a varios pasajeros subidos en un autobús que va muy rápido.

En los reportes, un grupo de venezolanos recuerda que cada unidad lleva personas con familias que esperan su regreso a casa.

Por eso, hace un llamado claro: más conciencia, respeto por la vida y menos maniobras temerarias que puedan terminar en tragedias.

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Recordemos que la vía Caracas - La Guaira de momento es un punto que une a la capital venezolana con la zona cero tras los devastadores terremotos que enlutaron a Venezuela.

El exceso de velocidad se mantuvo como la principal causa de los accidentes de tránsito en Venezuela durante junio, según el Observatorio de Seguridad Vial.

De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), durante ese período se contabilizaron 312 siniestros, que dejaron un saldo de 133 personas fallecidas y 351 lesionadas.

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El reporte señala que el exceso de velocidad estuvo involucrado en 188 accidentes, superando ampliamente a la impericia al volante, identificada en 65 casos.

En menor proporción figuraron las fallas mecánicas, con 14 incidentes, y las condiciones climáticas adversas, relacionadas con cinco hechos.

Los motociclistas continuaron siendo el grupo más vulnerable en las vías venezolanas. Entre los conductores de motocicletas se reportaron 81 fallecidos y 152 lesionados, mientras que los parrilleros (personas que viajan como acompañantes en la parte trasera de la moto) sumaron 13 muertos y 76 heridos.

 

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