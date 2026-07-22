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Abelardo de la Espriella

¿Colombia tendrá una nueva capital? Esto dijo Abelardo De La Espriella acerca de proyecto de acto legislativo que sería histórico

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE
Presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE
Asimismo, el presidente electo afirmó que gobernará desde las regiones y que busca la “descentralización que tanto han defendido”.

Este miércoles 22 de julio, en medio de la agenda regional que viene adelantando el presidente electo, Abelardo De La Espriella, antes de su posesión el 7 de agosto, dio una declaración que pone a Barranquilla como un factor importante dentro de su gobierno.

En su intervención, el presidente electo indicó que hace 140 años Colombia no tenía un presidente del Caribe y aseguró que “se acabó el olvido”.

Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista. Un hijo de esta tierra se sentará en pocos días en el solio de Bolívar. Hace 140 años Colombia no tenía un presidente del Caribe; el último fue el presidente Núñez”, dijo.

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Asimismo, Abelardo De La Espriella afirmó que no “cometerá el mismo error del presidente Núñez” de “centralizar el poder”, sino que “gobernará desde las regiones”. Incluso, habló acerca de convertir a Barranquilla en una capital alterna de Colombia.

“Pero yo no voy a cometer el error de Núñez. Yo no voy a defender el centralismo que defendió el presidente Núñez. Voy a defender la descentralización, por eso voy a gobernar desde las regiones con ustedes y, además de eso, uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia”, expresó.

Del mismo modo, cabe recordar que Abelardo De La Espriella, durante los empalmes regionales que ha adelantado, ha hecho anuncios acerca de diferentes ciudades. Algunos de ellos son que Medellín será la sede principal del Escudo de las Américas en Colombia. También anunció que ubicará sedes alternas de la Presidencia en Medellín, Cali y Barranquilla.

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Finalmente, De La Espriella, durante la jornada de empalme regional realizada este miércoles en Montería, dio una declaración en materia de orden público y lanzó un ultimátum a quienes serían los siguientes objetivos de captura en su gobierno.

“Y aprovecho para mandarle razón a todos estos bandidos de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez. A ese bandido, alias Joaquín o el Cura, cuyo nombre de pila es Elkin Posada Casarrubia, que es el cabecilla principal de esta estructura de Roberto Vargas Gutiérrez. A Francisco Miguel Pacheco Ángel, alias Patapalo o Número 2, segundo cabecilla de este grupo de bandidos”, aseveró.

También mencionó que en esa estructura, “Roberto Vargas Gutiérrez estaría recibiendo traspasos externos de la estructura Juan de Dios Úsuga y de la estructura de Jairo de Jesús Durango Restrepo”. “Vargas Gutiérrez recibió el ingreso del sujeto alias Cura o Joaquín debido a la reorganización interna que se estaría presentando al interior del GAO. Es posible que continúen esas rotaciones de cabecillas estratégicos porque se están reubicando con la llegada del tigre. El mensaje es claro: tienen 17 días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja como el derecho corresponde, sin ningún problema, aplicando la Constitución y la ley”, afirmó.

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