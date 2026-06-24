La OEA insta a la liberación de los presos políticos en Venezuela y otros regímenes de la región

La Organización de Estados Americanos (OEA) instó a la liberación de los presos políticos en Venezuela y otros regímenes de la región como Cuba y Nicaragua. Además, se ofreció a supervisar futuros procesos electorales en dichos países agobiados por dictaduras de izquierda.

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Según un comunicado emitido en Panamá durante su Asamblea General, la Secretaría General hizo un "llamamiento urgente para la liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas" en las tres naciones.

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Además, señaló que "la detención continua de personas por razones políticas es incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano".

Finalmente, hizo hincapié en la "necesidad de restaurar la democracia" en Venezuela, Cuba y Nicaragua, por lo que se ofreció a supervisar la "celebración de elecciones".

En los tres países, que están dirigidos por líderes de izquierda, cientos de miembros de la oposición permanecen encarcelados por ir en contra de sus ideas.

En el caso de Cuba, la dictadura castrista se comprometió en marzo a liberar a varios de ellos tras un acuerdo con el Vaticano.

Según el régimen, la liberación de 51 prisioneros el 12 de marzo se dio como gesto de "buena voluntad" hacia el Vaticano.

En abril también anunció el indulto de unas 2.000 personas.

Por su parte, la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, promovió una ley de amnistía después de la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU.

Los datos de la ONG Foro Penal indican que cerca de 400 miembros de la oposición que siguen detenidos en el país.

En Nicaragua, un grupo de expertos de la ONU indica que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 100 personas "desaparecidas por la fuerza".