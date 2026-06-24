NTN24
Miércoles, 24 de junio de 2026
Miércoles, 24 de junio de 2026
Régimen de Venezuela

La OEA insta a la liberación de los presos políticos en Venezuela y otros regímenes de la región

junio 24, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos en Venezuela - EFE
El organismo internacional hizo hincapié en la "necesidad de restaurar la democracia" en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La Organización de Estados Americanos (OEA) instó a la liberación de los presos políticos en Venezuela y otros regímenes de la región como Cuba y Nicaragua. Además, se ofreció a supervisar futuros procesos electorales en dichos países agobiados por dictaduras de izquierda.

TE PUEDE INTERESAR:

Según un comunicado emitido en Panamá durante su Asamblea General, la Secretaría General hizo un "llamamiento urgente para la liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas" en las tres naciones.

o

Además, señaló que "la detención continua de personas por razones políticas es incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano".

Finalmente, hizo hincapié en la "necesidad de restaurar la democracia" en Venezuela, Cuba y Nicaragua, por lo que se ofreció a supervisar la "celebración de elecciones".

En los tres países, que están dirigidos por líderes de izquierda, cientos de miembros de la oposición permanecen encarcelados por ir en contra de sus ideas.

o

En el caso de Cuba, la dictadura castrista se comprometió en marzo a liberar a varios de ellos tras un acuerdo con el Vaticano.

Según el régimen, la liberación de 51 prisioneros el 12 de marzo se dio como gesto de "buena voluntad" hacia el Vaticano.

En abril también anunció el indulto de unas 2.000 personas.

Por su parte, la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, promovió una ley de amnistía después de la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU.

Los datos de la ONG Foro Penal indican que cerca de 400 miembros de la oposición que siguen detenidos en el país.

En Nicaragua, un grupo de expertos de la ONU indica que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 100 personas "desaparecidas por la fuerza".

Temas relacionados:

Régimen de Venezuela

Presos políticos

Liberación

Presos políticos en Venezuela

OEA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Equipo jurídico de Abelardo De la Espriella habría hallado 85 mil ‘votos fusil’ en las elecciones: Estas serían las modalidades de represión

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Terminó el asunto, en Colombia no hay demora": exfiscal Francisco Barbosa anticipa que el CNE reconocerá pronto a Abelardo de la Espriella como presidente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Todavía hay presos políticos esperando volver a casa": familiares de prisioneros del régimen venezolano en medio de vigilia frente a Embajada de EE. UU. en Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fue una victoria muy luchada": senadora Ashley Moody habla de lo que sería el futuro de la relación de Colombia con EE. UU. tras triunfo de Abelardo de la Espriella

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Iván Cepeda y Gustavo Petro
Elecciones en Colombia

Advierten a Petro y Cepeda desde EE. UU.: habrá sanciones si no aceptan resultados de las elecciones

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen Castrista

"Estoy totalmente seguro que no llegan a 2027": José Daniel Ferrer sobre caída del régimen castrista en Cuba

Iván Cepeda/ Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

Francisco Santos. (EFE)
Francisco Santos

"Marco Rubio dijo: nuestro problema no es Colombia, es Petro": exvicepresidente Francisco Santos analiza futuro de relación con EE. UU.

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"De la Espriella logró reunir todo el sentimiento antipetrista de Colombia": Néstor Humberto Martínez sobre derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump dice que Estados Unidos ayudó a transportar en secreto 100 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

Marco Rubio - Foto EFE
Marco Rubio

"No hay una armada iraní, yace en el fondo del océano y pronto serán excelentes puntos de pesca": secretario Rubio sobre dominio militar de EE. UU. en Medio Oriente

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump dice que el acuerdo de paz en Oriente Medio entre Israel e Irán está condicionado por "la ignorancia o la estupidez"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dinorah Figuera, presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015 - Foto: EFE
Dinorah Figuera

Dinorah Figuera regresa a Estados Unidos tras reunirse con Jorge Rodríguez en Caracas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump dice que Estados Unidos ayudó a transportar en secreto 100 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

Gustavo Petro y James Rodríguez | Foto: EFE
Gustavo Petro

El ambiguo mensaje de Gustavo Petro a James Rodríguez tras la respuesta del futbolista a su hija Antonella: "primero la unidad de Colombia y la paz"

Marco Rubio - Foto EFE
Marco Rubio

"No hay una armada iraní, yace en el fondo del océano y pronto serán excelentes puntos de pesca": secretario Rubio sobre dominio militar de EE. UU. en Medio Oriente

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez - AFP
Elecciones en Perú

Elecciones en Perú: así está el pulso de cara a la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump dice que el acuerdo de paz en Oriente Medio entre Israel e Irán está condicionado por "la ignorancia o la estupidez"

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"Lo que observamos es la sorpresa de Diosdado ante un anuncio que no conoce, muestra una suerte de persecución a los actos criminales que él ha venido desarrollando": Gustavo Tovar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre