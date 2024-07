Cumanacoa en crisis humanitaria: La ayuda no llega y el desespero se apodera de los damnificados

Damnificados de Cumanacoa, estado Sucre, cerraron la calle principal de la localidad en protesta a la falta de atención por parte de las autoridades tras las inundaciones causadas por el paso del huracán Beryl por el Mar Caribe, que dejó al menos tres muertos y decenas de familias desalojadas.

Los habitantes de la comunidad aseguran que tras casi una semana de la emergencia, no les han restituido los servicios básicos al tiempo que no han sido removidos los escombros, además la ayuda no llega. Un escenario que contrasta con las promesas realizadas por Nicolás Maduro y su gabinete, quienes anunciaron todo un plan para la atención de los vecinos.

Desbordamiento del río Manzanares en Cumanacoa / Foto: AFP

"El alcalde de Cumanacoa ni sus dirigentes sirven para nada", destaca una de las afectadas tras el desbordamiento del río Manzanares, en un video publicado por la periodista Ariana Agreda.

En medio de la campaña electoral en la que busca un tercer mandato, Maduro anunció la creación de un Puesto de Comando Único para atender a los damnificados de Cumanacoa, a quienes le confió la tarea de asumir el control y el desarrollo de planes integrales como la distribución de agua, alimentos, enseres, viviendas, maquinaria y restitución de la electricidad.

Por su parte, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, anunció la movilización de un contingente de mil efectivos militares.

No fue sino hasta el pasado 6 de julio que Cumanacoa recibió la visita del gobernador de Sucre, Gilberto Pinto, a quien algunos de los damnificados increparon e hicieron que se fuera del lugar.

"Y va a caer, este Gobierno va a caer", coreaban los vecinos de la zona afectada por el huracán.

El segundo del Psuv, Diosdado Cabello, visitó este domingo las zonas devastadas por la fuerza del lodo, mientras que la ayuda de China fue desplegada sin permitir a la prensa que se reseñara lo que sería distribuido.

Desde el pasado 4 de julio la Cruz Roja Venezolana desplegó a sus voluntarios para atender a las más de 20 mil personas y zonas afectadas.

La institución aseguró que sus voluntarios trabajan en coordinación con las autoridades competentes para "garantizar la atención oportuna a las familias que los necesiten".