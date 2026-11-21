El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en la mañana de este sábado que se ejecutó de un nuevo bombardeo contra los grupos criminales en el país.

De acuerdo con el mandatario, el "contundente bombardeo contra el narcoterrorismo" tuvo lugar en el departamento de Meta y alcanzó una estructura perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias "Iván Mordisco".

"¡Contundente bombardeo contra el narcoterrorismo en el Meta! En la madrugada de hoy, 21 de noviembre, nuestras Fuerzas Militares, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron la Operación NINFA, en zona rural de Mapiripán, Meta", escribió el mandatario en su cuenta oficial de la red social X.

La operación, de acuerdo con la misma información, fue específicamente "contra la estructura narcoterrorista 44 Antonio Ricaurte, perteneciente a las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco".

El balance preliminar, publicado por De la Espriella, dejó cinco narcoterroristas dados de baja e incautaciones de cuatro armas largas, dos armas cortas, 12 proveedores y munición de diferentes calibres, dos chalecos multipropósito, un equipo de campaña, un teléfono satelital, dos celulares y dos embarcaciones.

"¡El miedo cambió de bando! Lo he dicho y lo reitero: cada ataque de los narcoterroristas contra nuestra Fuerza Pública o la población civil tendrá una respuesta cada vez más contundente", advirtió el jefe de Estado.

De la Espriella, quien ha mostrado una postura y acciones férreas contra los grupos criminales que han afectado a Colombia, destacó el trabajo de las fuerzas militares por el éxito del operativo.

"No vamos a permitir que estas organizaciones criminales sigan sembrando el terror en Colombia. Felicitaciones a nuestras Fuerzas Militares y a la Policía Nacional por este resultado", concluyó el gobernante en su post.

Este operativo se suma a una reciente lista de acciones que el gobierno de De la Espriella ha ejecutado en poco más de 100 días de mandato.

Desde que se encontraba en campaña electoral, el entonces candidato independiente anticipaba una estrategia contra el crimen impulsada principalmente por la "Ley de Sometimiento a la Justicia" y el fin de la "Paz Total" de su antecesor, el expresidente Gustavo Petro.

La Ley de Sometimiento, la Ley 2640 promulgada con fecha del 4 de noviembre, regirá durante los próximos cuatro años como marco legal para desmantelar estructuras del crimen organizado y el terrorismo al mismo tiempo, ejecutada por la política frontal de seguridad del mandatario colombiano.

Las condiciones que incluyó el gobierno en la norma son puntuales: no habrá privilegios o concesiones para los criminales.

Quienes se sometan de manera individual o colectiva tendrán que confesar sus crímenes, reparar a sus víctimas, liberar a las personas que tengan secuestradas, entregar sus armas y los recursos de sus fortunas ilegales.