NTN24
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Jueves, 05 de noviembre de 2026
México

Gobierno de México vincula las redadas migratorias en EE. UU. con el cambio del voto hispano en las elecciones de medio mandato

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum-Foto EFE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum-Foto EFE
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los operativos de deportación y las expresiones de discriminación incidieron en los resultados de las elecciones de medio término.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que las redadas masivas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las actitudes contra la población latina en Estados Unidos constituyeron factores determinantes en la reorientación del voto hispano hacia el Partido Demócrata durante las recientes elecciones de medio mandato.

Durante su habitual rueda de prensa en el Palacio Nacional, la jefa de Estado mexicana argumentó que resulta lógico vincular el malestar generado por las intervenciones migratorias con los resultados registrados en las urnas, los cuales otorgaron a la oposición demócrata el control de ambas cámaras del Congreso norteamericano.

o

“Es muy probable. Es como lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos que tienen derecho a votar en Estados Unidos votaran ahora por el Partido Demócrata, tuviera que ver con este racismo y al mismo tiempo redadas contra personas por su color de piel y por su origen étnico”, aseveró Sheinbaum ante los medios en la Ciudad de México.

La postura del Gobierno mexicano se alinea con datos presentados por organizaciones civiles como UnidosUS, cuyos sondeos revelan que un 67 % de los votantes latinos respaldó a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, con el destaque adicional de que un 17 % de los hispanos que apoyaron a los republicanos en 2024 optó en esta ocasión por la contraparte.

Paralelamente, registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señalan que 17 ciudadanos mexicanos han perdido la vida en territorio norteamericano durante operativos o bajo custodia de las autoridades de migración desde 2025.

Pese a la relevancia del tema migratorio, las encuestas sectoriales continúan situando el costo de vida y la inflación como las preocupaciones prioritarias del electorado en la nación norteamericana.

o

Este miércoles, la presidenta destacó los logros de los demócratas de origen mexicano Xavier Becerra, elegido gobernador de California, y Gina Hinojosa, quien obtuvo la gobernación de Texas. Sheinbaum afirmó que dichos triunfos evidenciaron un “sentimiento del pueblo” norteamericano frente a las políticas aplicadas en los últimos años.

Temas relacionados:

México

Gobierno

Migración

Estados Unidos

ICE

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La victoria demócrata en el Congreso afectará el despliegue militar de EE. UU. en Venezuela y la región?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es otro Trump; es una derrota muy significativa": Schamis sobre elecciones de medio término en EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Exsenador sobre renuncia del presidente de Paraguay, Santiago Peña: “es lo más sano”

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia de EE. UU.? Ya lanzó su primer desafío a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Se conocen imágenes de soldados de El salvador patrullando las calles de Puerto Príncipe en Haití

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Nueva influencia demócrata en EE. UU. beneficia más a María Corina Machado o a Delcy Rodríguez?

Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar | Fotos: EFE
Elecciones en Estados Unidos

"Marcaron distancia de Trump y sobrevivieron electoralmente": De la Cruz sobre Díaz-Balart y Salazar

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía - Foto de referencia: Canva
Avión

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Atentado

Contundente advertencia de Abelardo de la Espriella por atentado terrorista en Cauca: "Los vamos a encontrar"

Donald Trump presidente de los Estados Unidos- Foto: EFE
Estados Unidos

La postura del partido demócrata sobre la política exterior de EEUU en Venezuela y Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Accidente España -Foto_EFE
España

Filtran audios del accidente ferroviario en España: ¿Gobierno Sánchez busca exculparse de tragedia?

Tras la tragedia ferroviaria en España, Isabel Díaz Ayuso habló en el programa La Noche de NTN24.
España

"Es el corazón del gobierno de Sánchez el que tiene la responsabilidad": Isabel Díaz Ayuso tras tragedia ferroviaria en España

Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez - Foto AFP
Regimen chavista

“A Cabello, al igual que a Padrino y a los Rodríguez, les va a llegar su momento”: David Cárdenas sobre la cabezas del régimen en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Accidente España -Foto_EFE
España

Filtran audios del accidente ferroviario en España: ¿Gobierno Sánchez busca exculparse de tragedia?

Tras la tragedia ferroviaria en España, Isabel Díaz Ayuso habló en el programa La Noche de NTN24.
España

"Es el corazón del gobierno de Sánchez el que tiene la responsabilidad": Isabel Díaz Ayuso tras tragedia ferroviaria en España

Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez - Foto AFP
Regimen chavista

“A Cabello, al igual que a Padrino y a los Rodríguez, les va a llegar su momento”: David Cárdenas sobre la cabezas del régimen en Venezuela

María Corina Machado - Fotos Vente Venezuela
Regreso María Corina Machado

"Este es un resultado directo del 3 de enero": Dinorah Figuera celebró el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Alias La Morocha y urna de votación en Colombia (AFP y redes)
Alias La Morocha

La Morocha, de estructura de Calarcá, lideró voto fusil en última elección en Colombia: así operaba recién capturada por Abelardo de la Espriella

Diego Armando Maradona-Foto: EFE
Caso Maradona

Fijan fecha en la que tribunal de Argentina emitirá veredicto en el juicio por muerte de Maradona

Inundaciones en Las Américas con Cali (Bogotá, Colombia) - Fotos: NTN24
Bogotá

Alerta en Bogotá por inundaciones en Las Américas con Cali: el agua alcanzó varios conjuntos residenciales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023