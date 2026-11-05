Gobierno de México vincula las redadas migratorias en EE. UU. con el cambio del voto hispano en las elecciones de medio mandato

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que las redadas masivas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las actitudes contra la población latina en Estados Unidos constituyeron factores determinantes en la reorientación del voto hispano hacia el Partido Demócrata durante las recientes elecciones de medio mandato.

Durante su habitual rueda de prensa en el Palacio Nacional, la jefa de Estado mexicana argumentó que resulta lógico vincular el malestar generado por las intervenciones migratorias con los resultados registrados en las urnas, los cuales otorgaron a la oposición demócrata el control de ambas cámaras del Congreso norteamericano.

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“Es muy probable. Es como lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos que tienen derecho a votar en Estados Unidos votaran ahora por el Partido Demócrata, tuviera que ver con este racismo y al mismo tiempo redadas contra personas por su color de piel y por su origen étnico”, aseveró Sheinbaum ante los medios en la Ciudad de México.

La postura del Gobierno mexicano se alinea con datos presentados por organizaciones civiles como UnidosUS, cuyos sondeos revelan que un 67 % de los votantes latinos respaldó a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, con el destaque adicional de que un 17 % de los hispanos que apoyaron a los republicanos en 2024 optó en esta ocasión por la contraparte.

Paralelamente, registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señalan que 17 ciudadanos mexicanos han perdido la vida en territorio norteamericano durante operativos o bajo custodia de las autoridades de migración desde 2025.

Pese a la relevancia del tema migratorio, las encuestas sectoriales continúan situando el costo de vida y la inflación como las preocupaciones prioritarias del electorado en la nación norteamericana.

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Este miércoles, la presidenta destacó los logros de los demócratas de origen mexicano Xavier Becerra, elegido gobernador de California, y Gina Hinojosa, quien obtuvo la gobernación de Texas. Sheinbaum afirmó que dichos triunfos evidenciaron un “sentimiento del pueblo” norteamericano frente a las políticas aplicadas en los últimos años.