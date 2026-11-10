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“La siguiente etapa en Venezuela son las elecciones, ya no se puede postergar más”: Expresidentes del Grupo IDEA

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Durante el undécimo diálogo presidencial del Grupo IDEA en Miami se trataron los temas de Cuba y Venezuela, algunos expresidentes se expresaron en distintos puntos. El expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, aseveró: “la siguiente etapa en Venezuela son las elecciones, ya no se puede postergar más, quizá logremos conseguirlas para julio del próximo año, esto sería estupendo y que luego vengan cambios también en Cuba y Nicaragua”.

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