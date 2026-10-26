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Santuario de la Divina Pastora, el escenario de fe que eligió Machado en su regreso a Venezuela

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El Santuario de la Divina Pastora constituye uno de los bastiones espirituales más importantes de Venezuela.

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