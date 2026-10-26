María Corina Machado Programa: La Mañana Santuario de la Divina Pastora, el escenario de fe que eligió Machado en su regreso a Venezuela octubre 26, 2026 Por: Redacción NTN24 El Santuario de la Divina Pastora constituye uno de los bastiones espirituales más importantes de Venezuela. También le puede interesar María Corina Machado Santuario de la Divina Pastora, el escenario de fe que eligió Machado en su regreso a Venezuela Regreso María Corina Machado Siguen las reacciones por el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "El mayor punto de inflexión después del 3 de enero" Regreso María Corina Machado "María Corina tiene que negociar duro y difícil tanto con Delcy como con Marco Rubio y Trump": expresidente mexicano Vicente Fox Regreso María Corina Machado "Fue una operación de altísimo riesgo": se conocen detalles del regreso de María Corina Machado a Venezuela Elecciones en Brasil Flavio Bolsonaro solicitará la anulación de los comicios en Brasil por controversia en el cierre de la jornada Regreso María Corina Machado “¡Cerramos con Caracas y su energía!”: María Corina Machado agradece histórico recibimiento en Venezuela Compartir en: